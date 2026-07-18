Cuál es la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026

Este domingo la Selección Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni todavía no anunció la formación definitiva del equipo que lidera Lionel Messi.

Lionel Scaloni

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), al arco estará Emiliano “Dibu” Martínez; con respecto a la defensa, en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, mientras que la zaga central estará integrada por Lisandro Martínez y Cristian Romero.

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Con respecto al lateral derecho, todavía no está definido si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. Otra de las dudas es la mitad de la cancha. Aunque está definida la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, falta definir si el cuarto jugador en ese sector será Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone.

Gonzalo Montiel

En la delantera estarán Lionel Messi y Julián Álvarez.

La hipótesis es que Scaloni repetiría el 4-4-2. Para sintetizar, según Agencia Noticias Argentinas la posible formación de la Selección argentina para enfrentar a España sería: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico; Lisandro Martínez; Cristian Romero; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Leandro Paredes; Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi; y Julián Álvarez.

Irene Ariza y Giuliano Simeone

La Selección argentina busca alcanzar su vigésimo cuarto título y España, el séptimo

La Selección Argentina intentará conseguir este domingo 19 de julio su vigésimo cuarto título oficial, mientras que España busca su séptima consagración en la final del Mundial 2026.

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La Selección Argentina logró 23 títulos oficiales: 3 mundiales (1978, 1986 y 2022); 16 copas América (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y 2024); 2 Finalisímas (Copa de Campeones Conmebol-UEFA en 1993 y en 2022); 1 Copa Confederaciones cuando se llamaba Rey Fahd (1992); y 1 Copa Campeonato Panamericano de Fútbol (1960).

Nicolás González

España, por su parte, consiguió 6 títulos oficiales: 1 Mundial (2010), 4 Eurocopas (1964, 2008, 2012 y 2024) y 1 Liga de Naciones (2023).