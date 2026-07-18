Aseguran que María Becerra cantaría el himno argentino en la final de la Selección contra España

Faltando muy pocas horas para la final que enfrentará a la Selección Argentina con España, se conoció el nombre de la cantante que interpretaría el himno de nuestro país: se trata de un verdadero ícono de la nueva música argentina, nada menos que María Becerra.

Esta información fue dada por Infobae y también por SportsCenter. El portal de Daniel Hadad sumó información adicional, explicando que la diva tenía pautado actuar en el Festival Bigsound en Pontevedra (España), pero adelantó dos horas y media su espectáculo, lo que sería una señal de que estaría preparándose para viajar a cantar en la gran final del fútbol mundial.

La Selección Argentina enfrenta un problema inesperado que podría favorecer a España

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Los organizadores del evento musical expresaron en su cuenta de Instagram: “Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”.

Este cambio inesperado potencia la hipótesis de que será Becerra la encargada de cantar el himno durante la final, imponiéndose así a las otras tres grandes candidatas que se habían mencionado: la referente del folclore argentino Soledad Pastorutti y dos íconos del pop adolescente, Lali Espósito y Tini Stoessel (en pareja con Rodrigo de Paul, uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección).

Cuándo, dónde y a qué hora jugará Argentina la final contra España

La Selección Argentina enfrentará este domingo 18 de julio a su par de España, en la final del Mundial de fútbol 2026, lo que permitirá ver el tan esperado choque entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Messi, De Paul y Paredes, en el último entrenamiento de la Selección antes de la gran final de Mundial 2026

El encuentro será a las 16 (hora de Argentina) y se realizará en el MetLife Stadium de New Jersey. El árbitro designado es Slavko Vincic, mientras que en el VAR estará Tatiana Guzmán.

La Selección Argentina celebró su asado-cábala en la previa a la gran final contra España y grabó el emotivo momento

La Selección Argentina llegó a esta instancia luego de conseguir una gran victoria ante Inglaterra, rival al que consiguió darle vuelta el partido sobre el final gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Por otra parte, aunque ya tiene 39 años, Messi sorprendió a todos con su performance en este Mundial, donde supo hacer acto de presencia en los momentos más dramáticos, logrando anotar ocho goles y hacer cuatro asistencias.