domingo 19 de julio de 2026
SOCIEDAD
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

Aseguran que María Becerra cantaría el himno argentino en la final de la Selección contra España

La cantante habría superado a sus colegas Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Tini Stoessel, quienes también habían sido mencionadas como candidatas a interpretar el himno este domingo.

María Becerra
María Becerra | Redes Sociales
Agregar PERFIL en Google

Faltando muy pocas horas para la final que enfrentará a la Selección Argentina con España, se conoció el nombre de la cantante que interpretaría el himno de nuestro país: se trata de un verdadero ícono de la nueva música argentina, nada menos que María Becerra.

Esta información fue dada por Infobae y también por SportsCenter. El portal de Daniel Hadad sumó información adicional, explicando que la diva tenía pautado actuar en el Festival Bigsound en Pontevedra (España), pero adelantó dos horas y media su espectáculo, lo que sería una señal de que estaría preparándose para viajar a cantar en la gran final del fútbol mundial.

La Selección Argentina enfrenta un problema inesperado que podría favorecer a España

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Los organizadores del evento musical expresaron en su cuenta de Instagram: “Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”.

Postergación presentación María Becerra

Este cambio inesperado potencia la hipótesis de que será Becerra la encargada de cantar el himno durante la final, imponiéndose así a las otras tres grandes candidatas que se habían mencionado: la referente del folclore argentino Soledad Pastorutti y dos íconos del pop adolescente, Lali Espósito y Tini Stoessel (en pareja con Rodrigo de Paul, uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección).

Sportscenter anunciando que María Becerra actuará en el cierre del mundial

Cuándo, dónde y a qué hora jugará Argentina la final contra España

La Selección Argentina enfrentará este domingo 18 de julio a su par de España, en la final del Mundial de fútbol 2026, lo que permitirá ver el tan esperado choque entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Messi, De Paul y Paredes, en el último entrenamiento de la Selección antes de la gran final de Mundial 2026.
Messi, De Paul y Paredes, en el último entrenamiento de la Selección antes de la gran final de Mundial 2026

El encuentro será a las 16 (hora de Argentina) y se realizará en el MetLife Stadium de New Jersey. El árbitro designado es Slavko Vincic, mientras que en el VAR estará Tatiana Guzmán.

La Selección Argentina celebró su asado-cábala en la previa a la gran final contra España y grabó el emotivo momento

La Selección Argentina llegó a esta instancia luego de conseguir una gran victoria ante Inglaterra, rival al que consiguió darle vuelta el partido sobre el final gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Por otra parte, aunque ya tiene 39 años, Messi sorprendió a todos con su performance en este Mundial, donde supo hacer acto de presencia en los momentos más dramáticos, logrando anotar ocho goles y hacer cuatro asistencias.

También te puede interesar
En esta Nota