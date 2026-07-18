Miles de argentinos coparon Times Square con un histórico banderazo en la previa de la final ante España

La pasión por la Selección argentina volvió a cruzar fronteras. A menos de 24 horas de la final del Mundial 2026 frente a España, miles de hinchas se congregaron este sábado en Times Square, en pleno corazón de Nueva York, para protagonizar un multitudinario banderazo que tiñó de celeste y blanco uno de los lugares más emblemáticos del mundo.

Con camisetas albicelestes, banderas, bombos y cánticos, los fanáticos transformaron la tradicional intersección de Manhattan en una verdadera tribuna argentina a pesar de las torrenciales lluvias. La convocatoria había sido organizada por distintos grupos de hinchas y la comunidad argentina residente en Estados Unidos, aunque terminó superando ampliamente las previsiones iniciales.

Según las estimaciones de los organizadores, más de 10.000 personas participaron del encuentro, una cifra que obligó a la Policía de Nueva York (NYPD) a reforzar el operativo de seguridad y ordenar la circulación en la zona debido a la gran concentración de público.

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Nueva York se vistió de celeste y blanco

El banderazo comenzó durante la tarde y rápidamente se convirtió en uno de los principales focos de la previa mundialista. Entre canciones dedicadas a la Selección, bengalas de humo celestes y blancas y banderas gigantes, los hinchas coparon la Séptima Avenida y los alrededores de Times Square.

El clima fue completamente festivo y reunió tanto a argentinos que viajaron especialmente para la final como a residentes en Estados Unidos y fanáticos de otros países que se sumaron a la celebración.

Las imágenes del encuentro se viralizaron rápidamente en redes sociales y mostraron una multitud cantando clásicos de la hinchada argentina frente a las pantallas gigantes que caracterizan al tradicional punto turístico de Manhattan.

La previa de una final histórica

La movilización se produjo en la antesala del partido que disputarán Argentina y España este domingo en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, donde la Selección buscará conquistar un nuevo título mundial.

El banderazo de Times Square fue uno de los principales eventos organizados por la comunidad argentina durante la previa de la final. Además de esa convocatoria, también hubo concentraciones previstas en Central Park y en la calle donde funciona el Consulado argentino, recientemente rebautizada de manera simbólica como "Argentina Way".

El cónsul argentino en Nueva York, Gerardo "Gerry" Díaz Bartolomé, había anticipado en las horas previas que la ciudad estaba siendo "argentinizada" con múltiples puntos de encuentro para acompañar al seleccionado nacional.

La expectativa crece a medida que se acerca el partido decisivo y miles de argentinos ya viven un clima de final en Nueva York, con la ilusión de volver a celebrar un campeonato del mundo.

RG