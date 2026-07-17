La Oficina Anticorrupción prorrogó las declaraciones juradas en medio del avance judicial sobre Adorni e Insaurralde

Mientras en Tribunales pisan el acelerador sobre las investigaciones patrimoniales, el Gobierno decidió levantar el pie del “freno burocrático”. En un día clave donde la Justicia recibió informes periciales pesados sobre los números de Manuel Adorni y Martín Insaurralde, la Oficina Anticorrupción (OA) les dio un mes más de aire a los funcionarios públicos para presentar las declaraciones juradas de este año.

El argumento oficial se ampara en la Ley de Ética Pública, donde se corrió el vencimiento del 31 de julio al 31 de agosto. A través de un comunicado, el organismo lo justificó diciendo que necesitaban dar un "período razonable", sobre todo porque la ex AFIP (ahora ARCA) recién estiró hasta el 27 de julio el cierre de Ganancias y Bienes Personales. Como el formulario de la OA se arma casi solo con esos datos, a los funcionarios les quedaban apenas cuatro días hábiles para cumplir con el trámite digital, donde tenían que cargar los números de su riqueza a mano.

La medida aparece luego de que Adorni renunciara a su cargo

Este guiño con los tiempos hace ruido en los pasillos de Comodoro Py, donde los papeles del pasado ya no cierran con el nivel de vida de varios investigados. El fiscal Gerardo Pollicita acaba de recibir el análisis fino de la DAFI sobre cómo se movió la plata de Adorni y de su esposa, Betina Angeletti. Este informe de inteligencia financiera deja al descubierto agujeros grandes en la justificación de ingresos desde que el ex vocero se sumó al gobierno de Javier Milei, confirmando las sospechas que ya venían manejando en la fiscalía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mayor dolor de cabeza para el ex funcionario es explicar de dónde salieron unos 500 mil dólares que, según él mismo dijo en público, vienen de viejas inversiones en criptomonedas. Aprovechando las dos semanas de la feria judicial de invierno, los investigadores van a cruzar el rastro de esos fondos virtuales con la compra de un departamento en Caballito y las remodelaciones de lujo en una casa del country Indio Cuá, preparando el terreno para un inminente llamado a indagatoria.

Mientras tanto, el reloj también corre para otro dirigente bonaerense bajo la lupa de la Justicia. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ya tiene en sus manos el peritaje que los especialistas de la Corte Suprema armaron sobre los bienes de Insaurralde. Este trabajo a fondo será la pieza clave para que el fiscal Sergio Mola defina si le sobran las pruebas para sentar frente al estrado al protagonista de las escandalosas vacaciones en Marbella.

Encuesta: la corrupción es la principal preocupación de casi el 50% de los argentinos

Los fajos de dólares en el vestidor y el círculo íntimo del yate

La lupa de la Justicia no se frena solo en el ex jefe de Gabinete bonaerense, sino que salpica a toda su familia y al entorno más cercano. El expediente judicial ya tiene en la mira a sus hijos Martín y Rodrigo, a su sobrino Gastón Barrachina y a su ex cuñado Víctor Donadio. Por supuesto, la investigación también le respira en la nuca a la modelo Sofía Clérici y a las ex parejas del dirigente, Carolina Álvarez y Jesica Cirio.

Justamente sobre la conductora de televisión recae una de las pericias tecnológicas más picantes de la causa. Los expertos intentan descubrir de dónde salieron y si son reales unos videos donde se la ve mostrando gruesos fajos de dólares adentro de un vestidor. Para avanzar con esto, un equipo de Gendarmería logró meterse en el celular de Cirio y extrajo todo el contenido, buscando los archivos originales para confirmar si las imágenes están editadas y en qué casa se filmaron.

Durante el parate por la feria de invierno, los investigadores van a aprovechar para ordenar esta catarata de números y peritajes. Y como Insaurralde no logró sacarse de encima al fiscal Mola, la lupa sobre los bolsillos del poder se pone al rojo vivo. La ironía es total: los tribunales aceleran a fondo justo cuando el Estado decide darle más tiempo a los funcionarios para mostrar “qué tienen”.

TC/MSS