Revelaron que el alquiler de la casa de la madre de Manuel Adorni se pagó con US$12.000 en efectivo

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo elemento de prueba. La dueña de la vivienda donde reside Silvia País, madre del exfuncionario, declaró ante la Justicia que recibió US$12.000 en efectivo por adelantado para cubrir el primer año de alquiler de la propiedad ubicada en el barrio cerrado Fincas de Iraola II, en Berazategui.

El testimonio fue incorporado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación sobre la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Betina Angeletti. La declaración se suma a otras medidas de prueba ordenadas en el expediente para determinar si existe una justificación patrimonial para los gastos atribuidos al exfuncionario y su entorno familiar.

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Según declaró la propietaria, ella no intervino directamente en la negociación del contrato, ya que toda la operación fue administrada por una inmobiliaria. De acuerdo con su testimonio, quien se presentó para firmar el contrato de locación y entregar el dinero fue Juan País, hermano de Silvia País y tío de Manuel Adorni, quien también reside en la vivienda alquilada.

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El contrato establecía un alquiler mensual de US$1.100, pero los investigadores pusieron el foco en que el primer año completo fue abonado mediante un único pago de US$12.000 en efectivo. Esa modalidad es uno de los aspectos bajo análisis en la causa, ya que la Fiscalía busca reconstruir el origen de los fondos y determinar si existe consistencia entre esos desembolsos y la situación patrimonial declarada por el ex jefe de Gabinete y su círculo familiar.

Como parte de esa línea de investigación, el fiscal Pollicita también solicitó documentación al barrio privado vinculada al pago de expensas y otros gastos asociados a la propiedad, con el objetivo de reconstruir los movimientos económicos relacionados con la vivienda.

La causa avanza y Adorni no podrá salir del país sin autorización judicial

El testimonio de la propietaria se incorpora a una investigación que en los últimos meses acumuló declaraciones sobre pagos en efectivo vinculados a propiedades utilizadas por Manuel Adorni y su familia. La Justicia analiza si esos movimientos financieros guardan relación con los ingresos declarados por el exfuncionario o si revelan inconsistencias patrimoniales que puedan configurar el delito investigado.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo mantiene vigente la medida cautelar que prohíbe a Manuel Adorni salir del país sin autorización judicial previa. La resolución establece que cualquier viaje al exterior deberá ser informado y evaluado por el magistrado en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, una decisión que fue interpretada en los tribunales de Comodoro Py como un indicio del avance de la investigación.

RG/MSS