Día clave en las causas de Martín Insaurralde y Manuel Adorni: la Justicia espera informes patrimoniales determinantes

Este viernes será una jornada clave en dos expedientes políticos. Por un lado, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora recibirá el peritaje contable sobre la evolución patrimonial del exintendente Martín Insaurralde. En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita accederá al informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) sobre los bienes, ingresos y gastos de Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

El informe que puede definir el futuro de Martín Insaurralde

El juez federal subrogante Luis Armella recibirá el trabajo realizado por el Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema, que analizó la evolución patrimonial de Martín Insaurralde y del resto de los imputados en la causa iniciada en 2023, tras la difusión de las imágenes del exfuncionario en un yate en Marbella junto a la modelo Sofía Clérici.

En medio de la investigación por los dólares en el vestidor, Insaurralde apareció festejando el triunfo de Argentina contra Suiza

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El estudio estuvo a cargo de la perito María Eleonora Feser, con la participación de especialistas designados por las partes, y será determinante para que el fiscal Sergio Mola evalúe si existen elementos suficientes para avanzar con el pedido de llamado a declaración indagatoria.

Además de Insaurralde, la investigación alcanza a sus hijos Martín y Rodrigo, sus exparejas Carolina Álvarez y Jesica Cirio, su sobrino Gastón Barrachina, su excuñado Víctor Donadio y Sofía Clérici.

Como parte de la causa también continúan las pericias sobre los videos en los que se observa a Jesica Cirio mostrando fajos de dólares en un vestidor. Los especialistas intentan establecer en qué inmueble fueron grabadas las imágenes y si el material fue manipulado. En ese análisis interviene la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Rechazaron un pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal que lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Peritos de Gendarmería Nacional lograron acceder al teléfono celular de Cirio para extraer su contenido y verificar si allí se encuentran los archivos originales que forman parte de la investigación.

Otro de los antecedentes recientes del expediente fue la decisión de Armella de rechazar la recusación presentada por la defensa de Insaurralde contra el fiscal Sergio Mola. El magistrado sostuvo que no existían motivos suficientes para apartarlo de la causa, pese a los cuestionamientos de la defensa sobre una supuesta falta de objetividad.

Etapa decisiva de la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni

La investigación patrimonial sobre Adorni entra en una etapa decisiva En otra causa de relevancia, el fiscal Gerardo Pollicita recibirá este viernes el informe elaborado por la DAFI, que analiza la evolución patrimonial, los ingresos y los gastos de Manuel Adorni.

La acumulación de pruebas contra Adorni consolidan la causa por enriquecimiento ilícito que más preocupa al Gobierno

El estudio representa el cierre de la primera etapa de la investigación. Una vez finalizada la feria judicial de invierno, el fiscal prevé avanzar con el requerimiento de justificación patrimonial, una instancia previa al eventual llamado a indagatoria en las causas por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación busca determinar si el incremento patrimonial del exfuncionario resulta compatible con sus ingresos declarados. Entre los principales puntos bajo análisis figuran operaciones inmobiliarias, gastos personales, viajes y movimientos vinculados a criptoactivos.

Uno de los aspectos centrales del expediente es la explicación que Adorni deberá brindar sobre aproximadamente 500.000 dólares que, según manifestó públicamente, provendrían de inversiones realizadas en criptomonedas años atrás. La fiscalía también solicitó información a plataformas especializadas para reconstruir esos movimientos y contrastarlos con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

Las dudas de la justicia sobre el patrimonio de Manuel Adorni y el temor de que la causa avance

El informe de la DAFI incluye un análisis integral de la evolución de bienes, ingresos, inversiones, deudas, gastos y operaciones financieras, con el objetivo de determinar si existe una correspondencia entre los recursos declarados y el nivel de vida registrado durante el período investigado.

Con ambos informes sobre la mesa, la Justicia dará este viernes un paso determinante en dos investigaciones que podrían definir el rumbo procesal de Martín Insaurralde y Manuel Adorni en las próximas semanas.

LT