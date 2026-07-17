Primer balance de la gestión Santilli: entre las promesas a los gobernadores y el equilibrio de la interna

Diego Santilli arribó a la jefatura de Gabinete el 30 de junio, hace más de dos semanas. Su desembarco significó un soplo de aire fresco para un Gobierno golpeado por el caso Manuel Adorni, antecesor de “El Colo”. Y con tres características en primer plano: la plena posibilidad de motorizar la agenda legislativa libertaria paralizada, asumiendo el control de diversas áreas y con la confianza de garantizar un equilibrio en la compleja interna del oficialismo.

Para darle forma y velocidad a la agenda de La Libertad Avanza en el Congreso, el dirigente del PRO montó una serie de reuniones con distintos gobernadores. No solo con aquellos más permeables a la conversación con la Casa Rosada ya que estableció contactos con Claudio Vidal, mandatario de Santa Cruz, Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Son jefes de distritos del Interior que ya expusieron diferencias, y reclamos, ante incumplimientos de Nación, antes de apostar a cualquier texto de color violeta.

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Santilli promete resolución efectiva a cambio de apoyos al proyecto de reforma electoral que elimina las PASO, su principal desafío. De hecho, ante las solicitudes que se acumulan de los gobernadores por falta de obra pública o pedidos de fondos para abastecer sus cajas previsionales, su entorno avisa que habrá motorización de convenios de transferencias de rutas nacionales por parte del ministerio de Economía. Es el caso de Santa Fe por ejemplo, que solicitó la administración de un trayecto y la Casa Rosada motorizó un entendimiento.

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“En cuanto al reclamo por la caja previsional, la situación quedó en pausa. A partir de la adhesión de Santa Fe al régimen especial que se impulsó bajo la gestión Milei, la Nación comenzó a girarle anticipos por la caja previsional, lo que hizo que el reclamo ante la Corte Suprema quedara momentáneamente suspendido”, describen ante PERFIL cerca del ministro sobre un eje central para la provincia de Pullaro y que podría ser un caso testigo para otras que están en la misma situación. Córdoba, por caso, es una de ellas.

Por otro lado, aparece la cuestión interna en la que Karina Milei y Martín y Eduardo Menem, miden fuerzas con el asesor presidencial Santiago Caputo. Esta semana, por decreto, el Ejecutivo dispuso que el jefe de Gabinete tenga el control de ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Mientras Arsat y el Correo Argentino pasarán a la órbita de su vicejefe y mano derecha Gustavo Coria.

Para algunos integrantes del oficialismo, se trata de un movimiento que fortalece la estructura propia y de quienes están alineados con Karina Milei al quitarle poder al consultor, quien dispone de personas a cargo de las mencionadas áreas.

Pero no es una lectura que sea absoluta en el Gobierno ya que hay otras voces en el ecosistema libertario que, ante PERFIL, resaltan que estas modificaciones fueron consensuadas con el consultor, quien sigue teniendo funcionarios de su confianza en las estructuras. “Está todo bien con el Colo”, resuena en fuentes libertarias cuando se pregunta por la naturaleza de estos cambios. Si algo sabe muy bien Santilli, es moverse y hacer equilibrio entre los dos polos con mucha fuerza y que chocaron entre sí en varias ocasiones. Ya lo hizo en su paso por el ministerio de Interior. Y promete no cambiar como líder de ministros.

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