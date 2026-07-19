Lunes 20 de julio: después de la final del Mundial 2026, el Gobierno nacional anunciará el alcance del feriado

El clima de expectativa es total en toda la República Argentina de cara al trascendental partido en el que la Selección Argentina se enfrentará a España por la gran final del Mundial 2026. El foco de atención pública no sólo está puesto en lo deportivo, sino también en el feriado que el Gobierno nacional evalúa decretar para el 20 de julio tras el final del partido, si el resultado final acompaña al conjunto albiceleste después de las 6 de la tarde del domingo.

Para avanzar con esta medida excepcional, el Poder Ejecutivo cuenta con antecedentes jurídicos firmes respaldados en las potestades que la Constitución Nacional otorga al Presidente de la Nación para dictar resoluciones de carácter urgente ante eventos de masividad e impacto popular inédito.

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Autoridades del Gobierno nacional sostuvieron que “la medida administrativa está bajo evaluación y su confirmación dependerá del resultado deportivo, la fecha exacta de regreso del plantel al país y el esquema de festejos coordinado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.

Después de la final del Mundial 2026, el Gobierno nacional anunciará el alcance del feriado

En la Casa Rosada evalúan dos herramientas diferentes. Una posibilidad es declarar un feriado nacional, que alcanzaría tanto al sector público como al privado. La otra es disponer un asueto administrativo, una medida de alcance más limitado que, en principio, impacta principalmente sobre organismos estatales.

Con todas las cartas sobre la mesa, la sociedad argentina se prepara para vivir una jornada histórica este domingo con la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 , mientras se espera la confirmación oficial desde Presidencia de la Nación respecto al posible feriado del lunes 20 de julio y el esquema laboral e institucional con el que se iniciará la semana.

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De concretarse un esquema similar a hitos históricos previos, podría exceptuar a sectores bancarios o financieros de forma parcial e instruir rigurosamente el mantenimiento de los servicios esenciales en todo el territorio argentino.

Único Fan Fest oficial del Mundial 2026 y ampliación del operativo de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires

En consonancia con la magnitud de la final del Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la información oficial respecto a las actividades públicas y los controles urbanos planificados para este domingo para alentar a la Selección Argentina.

El epicentro absoluto será el Buenos Aires Fan Fest, ubicado en Plaza Seeber (Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en el barrio de Palermo) de la Capital Federal.

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Ante la masiva concurrencia estipulada, la administración porteña sumará una nueva pantalla gigante en el sector de El Rosedal (Avenida del Libertador e Iraola) para ampliar la capacidad de recepción de hinchas y descentralizar el flujo de personas en los Bosques de Palermo.

El predio contará con acceso libre y gratuito desde las 12:00 horas, complementado con patios gastronómicos, áreas recreativas y transmisiones en vivo.

Ampliación del operativo policial de la Policía de la Ciudad

Para dar respuesta al histórico movimiento civil y resguardar el orden público, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad dispuso una ampliación del operativo policial. Los lineamientos clave del despliegue contemplan:

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- Cortes de calles programados: Se estructurará un anillo de restricciones vehiculares en las inmediaciones del Obelisco, Plaza Seeber y las principales arterias de circulación del centro porteño.

- Despliegue de efectivos: Se reforzará la presencia de personal de la Policía de la Ciudad, agentes de tránsito y personal de la Dirección de Orden Urbano para la contención preventiva en puntos neurálgicos de aglomeración masiva

- Estructura sanitaria de contingencia: El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) instalará unidades de auxilio, ambulancias de alta complejidad y puestos médicos de avanzada fijos en los perímetros de mayor concentración social para garantizar asistencia inmediata frente a cualquier eventualidad

PM