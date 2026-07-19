La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, no solo definirá al nuevo campeón del mundo. La FIFA también entregará una serie de premios individuales y colectivos, además del mayor incentivo económico registrado en la historia de la Copa del Mundo.

La ceremonia posterior al partido incluirá la entrega del tradicional trofeo de la Copa del Mundo, las medallas para ambos finalistas y las distinciones a los futbolistas más destacados del torneo. Entre los candidatos aparecen varios integrantes de la Selección Argentina, que llegan a la definición tras una destacada campaña.

Qué premios se entregarán en la final del Mundial 2026 y cómo será el nuevo anillo para el campeón

Como ocurre en cada Copa del Mundo, la FIFA reconocerá a los jugadores y equipos más destacados del certamen con una serie de premios oficiales que serán entregados una vez finalizado el partido.

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En total habrá siete distinciones. Seis corresponden a reconocimientos individuales y una premiará el comportamiento colectivo de una selección durante toda la competencia.

Los premios individuales serán el Balón de Oro para el mejor jugador del Mundial, el Balón de Plata para el segundo futbolista más destacado y el Balón de Bronce para el tercero.

También se entregará la Bota de Oro al máximo goleador del torneo y el Guante de Oro al mejor arquero de la competencia.

Otro de los reconocimientos será el Premio al Mejor Jugador Joven, reservado para el futbolista sub-21 con mejor rendimiento durante el Mundial.

La séptima distinción será el Premio Fair Play, que reconoce al seleccionado con el mejor comportamiento deportivo y disciplinario a lo largo del torneo.

La Bota de Oro, la Copa del Mundo, el Balón de Oro y el Guante de Oro.

Además de estos galardones, el campeón levantará la Copa del Mundo y recibirá las tradicionales medallas doradas, mientras que el subcampeón será distinguido con las medallas plateadas.

La gran novedad llegará con la entrega de un anillo conmemorativo. La FIFA fabricará 2.026 unidades numeradas. Solo 30 serán destinadas al plantel campeón, mientras que las 1.996 restantes se comercializarán como productos oficiales para coleccionistas y aficionados.

Cada pieza mostrará, en una de sus caras, el trofeo de la Copa del Mundo y, en la otra, el escudo y la identidad del país campeón, junto con un certificado de autenticidad. Tras la final, el capitán y el entrenador recibirán versiones provisorias hasta la entrega de los anillos definitivos confeccionados a medida.

Cuánto dinero recibirá el campeón del Mundial 2026

La edición 2026 también marcará un récord en materia económica. La FIFA aumentó un 50% el fondo total destinado a premios respecto del Mundial de Qatar 2022.

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En total distribuirá 655 millones de dólares entre las 48 federaciones participantes según el rendimiento deportivo, además de un monto adicional destinado a cubrir los gastos de preparación.

La selección que conquiste el título mundial recibirá 50 millones de dólares, la cifra más alta que haya otorgado la FIFA a un campeón del mundo.

El subcampeón obtendrá 33 millones de dólares, por lo que entre ambos finalistas se repartirán 83 millones de dólares.

El reparto de premios continuará con 29 millones de dólares para el tercer puesto y 27 millones para el cuarto.

El campeón del Mundial 2026 recibirá 50 millones de dólares.

Los equipos eliminados en cuartos de final recibirán 19 millones de dólares cada uno. Quienes quedaron en octavos cobrarán 15 millones y los eliminados en dieciseisavos percibirán 11 millones.

Las selecciones que finalizaron su participación en la fase de grupos recibirán 9 millones de dólares. A ese monto se suma un aporte fijo de 1,5 millones para cubrir los gastos de preparación, por lo que cada federación obtuvo un mínimo garantizado de 10,5 millones de dólares.

El incremento también se refleja en la comparación con Qatar 2022. En aquella edición, la AFA recibió 42 millones de dólares tras la consagración de la Selección Argentina, mientras que Francia obtuvo 30 millones como subcampeón. En esta oportunidad, el campeón cobrará ocho millones más y el subcampeón percibirá tres millones adicionales.