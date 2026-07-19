La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. El partido que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey también marcará un hecho inédito con el primer show de medio tiempo en la historia de la Copa del Mundo.

La FIFA decidió incorporar un espectáculo musical durante el descanso del encuentro, con un formato inspirado en el Super Bowl. La iniciativa forma parte de una estrategia para ampliar el alcance global del torneo, especialmente donde el fútbol no es el principal deporte, como en Estados Unidos.

Además del show del entretiempo, la jornada incluirá una ceremonia de clausura con artistas internacionales, figuras del espectáculo y presentaciones musicales antes del inicio del partido, que comenzará a las 16 de Argentina.

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La producción fue desarrollada junto a Global Citizen y el estudio Balich Wonder Studio, responsable de las ceremonias oficiales del torneo. Parte del evento estará vinculada al FIFA Global Citizen Education Fund, un programa destinado a recaudar fondos para proyectos educativos en distintos países.

Quiénes cantarán en el show del medio tiempo del Mundial 2026

La gran novedad de la final será el espectáculo que se realizará durante el entretiempo, una tradición habitual en el Super Bowl que hasta ahora nunca había formado parte de una Copa del Mundo.

La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien trabajó junto a la FIFA y Global Citizen para diseñar una puesta en escena pensada para una audiencia global.

Entre los artistas confirmados para el espectáculo figuran Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS y Burna Boy, además de la participación del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS y Burna Boy se presentarán en el show del medio tiempo de la final del Mundial.

También formarán parte del show el coro PS22 de Nueva York, Coldplay, los personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, en una propuesta que combinará música, entretenimiento y un mensaje vinculado al acceso a la educación.

La FIFA destacó en un comunicado: “Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música transciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA”.

El objetivo será montar y desmontar un escenario de gran tamaño en pocos minutos para no alterar el desarrollo deportivo del encuentro, con una logística similar a la utilizada desde hace años en la final de la NFL.

La organización también confirmó que la ceremonia de clausura contará con Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Tom Cruise y el streamer IShowSpeed. Por su parte, Post Malone será uno de los encargados de animar la previa del partido.

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Cuánto dura el entretiempo, a qué hora será el show y la polémica por el nuevo formato

El partido entre Argentina y España comenzará a las 16 de Argentina. Si no existen interrupciones extraordinarias, el espectáculo del entretiempo se desarrollará alrededor de las 16:50, cuando finalice el primer tiempo.

En un principio, la FIFA informó que el show tendrá una duración de 11 minutos y que el entretiempo completo se extenderá hasta los 17 minutos, apenas dos minutos más que el descanso habitual para contemplar el armado y desarmado del escenario.

Sin embargo, durante los últimos días surgieron versiones críticas que indican que el operativo completo podría demandar entre 25 y 30 minutos, aunque esa posibilidad no fue confirmada oficialmente por la FIFA. En eventos recientes, como el Super Bowl o la final del Mundial de Clubes, el montaje y desmontaje del escenario requirió alrededor de 24 o 25 minutos.

El banner promocional del show de medio tiempo que compartió la FIFA.

La incorporación del espectáculo también generó debate entre dirigentes, futbolistas y artistas. Algunos consideran que una final del Mundial debe mantener el foco exclusivamente en el juego, mientras que otros sostienen que el torneo evolucionó hacia un evento global de entretenimiento.

El cantante Robert Smith, líder de The Cure, expresó su rechazo en redes sociales con un mensaje en el que escribió: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH… #PanYCirco #MUGWANK #PorFavorLárguenseDeUnaVez (sic.)".

En la misma línea, Noel Gallagher, guitarrista de Oasis, cuestionó la decisión al señalar: “No me gustan los cambios en el fútbol. Las nuevas reglas sobre laterales y la pérdida de tiempo, eso podría ser algo bueno para el juego, pero no me gusta el ‘razzmatazz’ del fútbol, que ha estado funcionando perfectamente durante cientos de años”.

Las dudas también alcanzan al aspecto deportivo. Durante la Copa América 2024, cuando Shakira protagonizó el show del entretiempo de la final, el descanso se prolongó cerca de 26 minutos. En aquella oportunidad, el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, había advertido: “Habrá un concierto, volveremos a salir 20 o 25 minutos después. Esto podría afectar la condición física de los jugadores. Podrían enfriarse demasiado. La gente no entiende lo que se necesita para alcanzar esos niveles”.