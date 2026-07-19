Aviones demorados, autos de alquiler agotados: hinchas argentinos desesperan por llegar al estadio

Llegó el día, ya nada importa, Argentina está en la gran final del Mundial 2026 y en poco más de 6 horas la pelota estará rodando en el gran choque con España en el MetLife de New Jersey. Y eso ha motivado que miles de hinchas argentinos estén agotando todavía vía de viaje posible para llegar al estadio, sobre todo luego que muchos de ellos vieran complicados sus planes porque el mal tiempo que afectó varias partes de Estados Unidos derivó en múltiples demoras y cancelaciones de vuelos, una circunstancia que ante el horario fija del encuentro no admite más que usar el habitual ingenio argentino para llegar de cualqueir manera, por desesperada que sea... sobre todo con la fortuna que costaron muchas de esas entradas en la reventa.

Una vez que en aeropuertos comenzaron los tableros a mostrar complicaciones, empezó una nueva 'batalla', la de conseguir autos de alquiler, el que sea, incluso a veces contratado por varios de los viajeros, que han pagado entradas carísimas y no llegar a tiempo al estadio les representaría un desastre.

El Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y otras terminales aéreas importantes registran este domingo demoras generalizadas, por lo que ofrecen para llegar a la zona de Nueva York "rutas alternativas", pero esa opción obliga a escalas más largas, lo que con el horario fijo del partido es imposible de aceptar. Así muchísimos argentinos empezaron a colapsar las empresas de vehiculos de alquiler, y otros hasta buscaban vehiculos particulares que los llevaran a New Jersey.

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Algunos hinchas habían encarado anoche travesías improvisadas de más de 12 horas por carreteras, desesperados por llegar a Nueva York.

La reventa oficial regulada por la FIFA que comenzó con valores base de 8.500 dólares para los sectores más alejados y ya supera los 10.000 dólares en las ubicaciones preferenciales.

Así a último momento hay una marea de fanáticos buscando alternativas para llegar a la cancha. La clasificación argentina hizo que también desde Buenos Aires viajaran muchos hinchas a costos siderales. Todo vale, para estar en la gran Final del Mundial 2026.

NA/HB