La tapa del Diario PERFIL del domingo 19 de julio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.157 del Diario PERFIL, de este domingo 19 de julio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Hoy nos volvemos a ilusionar: la Selección juega con España una final por la gloria. En lo que se convirtió en mucho más que un partido de fútbol, con una trascendencia social, política y cultural, el equipo argentino está frente a su mayor desafío: ganar por segunda vez consecutiva un campeonato mundial. Además, puede ser el último partido de Messi, lo que aumenta su carga emotiva. En los días precedentes se abrió una brecha entre los jugadores y un gobierno que prepara con cautela un masivo operativo retorno.

Cantando bajo la lluvia. En la previa de la final del mundo, hubo un banderazo masivo en el centro de Nueva York. Una multitud se autoconvocó en Times Square para alentar al equipo de Scaloni. El encuentro con España será a las 16 en el MetLife Stadium, en New Jersey.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se venden más motos, pese al mal momento de la industria automotriz.

Marcos Novaro. En diálogo con Jorge Fontevecchia, el politólogo analiza el panorama electoral de 2027. Pronostica un triunfo oficialista.

Temporal. Cuatro muertos y cientos de afectados por fuertes vientos y lluvia en Chile, que afecta a 10 de las 16 regiones del país.

Piti. Buscan a una boa constrictora de tres metros que se escapó de una vivienda familiar en el barrio de Colegiales, en CABA.

Davoo Xeneize. El joven de 23 años es uno de los fenómenos del streaming deportivo que acompañó el desarrollo del Mundial.

Un socialista moderado será primer ministro de Reino Unido.

Por el zonda, hay más de 25 focos de incendios en Salta.

Gustavo Grobocopatel: el inesperado socio del Movimiento Evita: cuidarán adultyos mayores.

Inglaterra ganó el tercer puesto ante Francia 6-4 en un partidazo vibrante.

Escriben en esta edición:

Heller, Puente, Broder, Sinay, Piro, Zabalza, Fara, Firtman, Almada, Castro, Bianchi, Lloret, González y J. Fontevecchia.

HB