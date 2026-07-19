La cooperativa que integran el Movimiento Evita y Grobocopatel para cuidar adultos mayores

¿Qué tienen en común el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el empresario Gustavo Grobocopatel? Que dialogan, tienen puntos en común pese a la distancia que impone sus clases y lugares de origen y desde este año sumaron algo más. En un esfuerzo en conjunto, diseñaron una plataforma de cuidado de adultos mayores. Se trata de una manera de esquivar la polarización en tiempos de grieta extrema bajo la era Javier Milei.

SOCIOS INSOSPECHADOS. Alejandro Gramajo, alias el “El Peluca”, junto al empresario Gustavo Grobocopatel están empeñados en consolidar la idea este año.

Los contactos entre todos los sectores se originaron el año pasado. Precisamente, debatieron ideas en una de las tantas reuniones de Argentina Armónica, el espacio que reúne a figuras de distintos ámbitos que nació por impulso del Consejo Económico y Social de Alberto Fernández. Así se originó la novedosa plataforma que se llama Cuidarnos (www.cuidarnos.com.ar), que presta un servicio integral para ancianos y ancianas y que tuvo luz verde en el mes de marzo de 2026.

El líder de Los Grobo trabó conservación y sintonía con dos referentes de la UTEP, Alejandro Gramajo, su líder, y Johanna Duarte, la secretaria gremial de la organización en la cual pisa fuerte el Evita. Esas idas y vueltas, que duraron meses, derivaron en coincidencias, como la necesidad de trabajar juntos en la iniciativa de tintes sociales.

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GROBO Y PÈRSICO. La iniciativa funciona desde la página web www.cuidarnos.com.ar. Surge como respuesta ante un gran vacío del Estado.

“En esos encuentros en los que se debatía el futuro del trabajo y la tecnología, nos dimos cuenta que había que hacer algo con los adultos mayores, sobre todo después de la pandemia. Porque existe una demanda creciente sobre servicios para ellos. Así nació Cuidarnos”, relató Grobocopatel ante la consulta de PERFIL sobre este trabajo.

Al servicio del bien común

Gramajo precisó que el proyecto se da en el marco de un aporte al debate sobre la utilización de la tecnología “al servicio del bien común y en este caso específico en beneficio de los trabajadores, muy en línea con el debate que pone El Papa León XIV en Magnifica Humanitas”. “Por otro lado, pensamos cuestiones inherentes a la economía del cuidado, que lo planteaba el Papa Francisco. En este caso específico, el del cuidado de adultos mayores”, añadió sobre cómo nació esta sinergia en diálogo con PERFIL.

En cuanto a los pasos iniciales de la plataforma, Grobocopatel reconoció que diagramó el modelo de negocios, armó presupuestos y se encargó de la búsqueda de talentos. Todo para que la página web sea una realidad. “Pude aportar conceptos de marketing y publicidad gracias a mi expertise”, resumió.

En este sitio, se ofrecen distintos servicios para los adultos mayores. Desde un “Plan Diario”, que representa un respaldo para la persona durante el día, pasando por uno “Integral 24/7”, con cobertura jornada a jornada, hasta un “Plan Flexible”, adaptado a necesidades concretas. Detrás de todo esto, hay un grupo de cuidadores y cuidadoras que están nucleados en una cooperativa que provee los servicios.

“Ellos cuentan con una cuenta cooperativa símil cuenta sueldo sin tener que cargar con gastos de mantenimiento. La cooperativa se hace cargo del pago del monotributo, un seguro de accidentes personales y un seguro de salud”, expresaron desde la UTEP sobre el funcionamiento.

Desde la organización destacaron que desde septiembre del año pasado trabajan en el relevamiento de cuidadoras, principalmente en la zona metropolitana de Buenos Aires. Y, además, en la formación continua de las personas que prestan los servicios.

En este sentido, anticiparon que en agosto comenzarán con una capacitación con certificación universitaria de 400 horas (de cuatro meses) para 1400 cuidadoras de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Grobo a PERFIL: “Hay que consolidar esto para ser una referencia en la materia”.

Para Grobocopatel, lo conformado significa más que un punto de partida. “Porque hay que consolidar todo esto, que funcione bien, que crezca. Y fundamentalmente, ser una referencia en esta materia y que se pueda ofrecer nuevos servicios”, explicó.

Gramajo coincide con su compañero de equipo y redobla la apuesta. “Tenemos que seguir articulando con empresarios para empujar un proceso productivo comunitario en términos de una estabilidad superior, un proceso necesario que tenemos que transitar y más en una Argentina en donde se van rompiendo los esquemas productivos, donde gana la especulación financiera”.

Gramajo: "Tiene que ser una experiencia modelo"

Por eso, comentó: “Cuidarnos tiene que ser una experiencia modelo, el éxito relativo que puedan tener las trabajadoras organizadas en la cooperativa, es una base. No es el final, cuando Argentina avance en consensos para formalizar al sector, construir nuevas instituciones donde se pueda discutir la realidad. Y vamos a pelear por tener un estatuto de la economía popular que formalice todas las actividades”.

Esta experiencia de trabajo para los dos referentes deja en claro que derribaron prejuicios de sectores que a simple vista parecen antagónicos por sus intereses y hasta pelearon entre sí en algún momento. “Hay cosas que se resuelven con comunicación, que es algo que falta. No hay diferencias importantes en cuestiones básicas en la sociedad, solo hay prejuicios. Además, hay que hacer cosas concretas, que son necesarias. Ojalá que esta experiencia pueda ser imitada”, es el deseo del ejecutivo.

El referente social también comparte el diagnóstico: “Hay que trabajar desde las coincidencias, Venimos de historias y realidades completamente distintas, en algunas coyunturas hemos estado enfrentados fuertemente. Sin embargo, creo que nuestra patria necesita construir nuevos consensos políticos, económicos y sociales”, planteó.