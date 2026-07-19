Faroni investigado por departamentos de lujo en Miami

La noticia de que el FBI investiga a Javier Faroni por la compra de departamentos de lujo en Miami, por un total de 11 millones de dólares, sacudió tanto al ambiente político como al deportivo. Trascendió que el productor teatral, dirigente cercano a la AFA, habría adquirido esas propiedades a través de sociedades radicadas en Florida, dentro de un expediente federal que rastrea operaciones inmobiliarias vinculadas a un presunto lavado de activos y a la triangulación de fondos.

Según fuentes citadas por El Nuevo Herald, el FBI pidió información a los registros públicos del condado de Miami-Dade y a los brokers inmobiliarios que intervinieron en las operaciones, que incluyen dos departamentos en Brickell y un penthouse en Sunny Isles, zonas donde el metro cuadrado supera los 10.000 dólares. La pesquisa apunta a determinar si esas compras se pagaron con fondos propios o si intervinieron terceros, entre ellos empresas ligadas al entretenimiento y a contratos de representación deportiva.

Faroni, que mantiene vínculos con dirigentes de la AFA y con representantes de futbolistas, ya había aparecido antes en investigaciones periodísticas sobre intermediación en transferencias internacionales, en operaciones de clubes argentinos con equipos de México y Estados Unidos, aunque nunca fue imputado en el país. La novedad de la investigación del FBI reavivó esos antecedentes y abrió la pregunta sobre una eventual conexión entre su actividad empresarial y el destino de esos fondos en el mercado inmobiliario estadounidense.

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En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que la Procuraduría de Criminalidad Económica evalúa pedir información a Estados Unidos para determinar si las operaciones podrían encuadrar en delitos locales, como lavado de activos o evasión, mientras la AFIP analiza si las compras fueron declaradas y si guardan relación con los ingresos registrados por el empresario en los últimos años.

El caso también repercutió puertas adentro de la AFA. Dirigentes consultados aclararon que Faroni no ocupa cargos formales en la estructura, aunque reconocieron que tiene peso en áreas de logística y representación; la posibilidad de que un colaborador cercano esté bajo investigación federal genera preocupación por un escrutinio más amplio sobre las finanzas del fútbol argentino.

El expediente se inscribe en una tendencia más amplia: Estados Unidos endureció en 2025 los requisitos de transparencia para compras en efectivo de propiedades de lujo, exigiendo identificar al beneficiario final en operaciones que superen los 300.000 dólares, medida que —según Bloomberg— ya permitió detectar irregularidades en transacciones de empresarios latinoamericanos, de Europa del Este y de Medio Oriente. La defensa de Faroni sostiene que las compras fueron legítimas y que cuenta con documentación que respalda el origen de los fondos, aunque la investigación sigue abierta y podría ampliarse si aparecen vínculos con sociedades offshore u operaciones realizadas desde la Argentina.

La investigación sobre transparencia en el fútbol promete seguir a partir de la finalización del Mundial en adelante. Es más, desde mañana mismo.