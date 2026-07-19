El presidente Javier Milei volverá a hacer honor este domingo al adjetivo de "bilardista" con el que varias veces se refirió a sí mismo. Para la trascendental final del Mundial entre Argentina y España, el mandatario repetirá la cábala que mantuvo durante los anteriores partidos de la Selección: mirará el encuentro en el mismo lugar de la Quinta de Olivos, con la misma compañía de su hermana Karina Milei y con la misma vestimenta, buscando atraer la suerte para el conjunto nacional.

La jornada dominical estará marcada no solo por la tensión futbolística, sino también por las decisiones políticas y los rituales previos que el jefe de Estado suele cultivar en la residencia presidencial desde que asumió en 2023.

Apasionado por el fútbol debido a su pasado como arquero en las divisiones menores de Chacarita, Milei vive el torneo con una alta intensidad, en el programa El Observador, el mandatario confirmó cómo ver la final de la Copa del Mundo FIFA 2026 "lo miro en el cine de Olivos con mi hermana" al ser consultado por alguna cábala en especial respondió "como hace frío y no prendo la calefacción uso una campera de la petrolera (YPF) . Cuando jugamos contra Suiza hizo mucho calor, me la saqué y nos hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más".

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La previa de Milei: ópera y economía con Juan Carlos De Pablo

Los fines de semana, Javier Milei acostumbra a ver versiones de óperas en el microcine de la Quinta de Olivos a través de un servicio de suscripción que le permite acceder a puestas en diferentes teatros líricos del mundo. Este sábado por la noche, el invitado especial para este ritual fue Juan Carlos De Pablo, el economista con quien más conversa el presidente y que ya es una fija en estos encuentros que suelen terminar con cenas y debates teóricos.

Una de las cábalas de Milei tiene que ver con el economista Juan Carlos De Pablo, con quien previo al partido vio una ópera.

Según revelaron fuentes oficiales, Milei y De Pablo alternaron la escucha de la ópera con discusiones sobre la coyuntura económica. Además, se hicieron tiempo para seguir de cerca el partido entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial, el cual el mandatario analizó con el ojo técnico de un ex futbolista.

La charla entre Milei e Infantino, la bronca con Villarruel y la propuesta para la Selección

Su obsesión por el certamen quedó demostrada en el chat que comparte con sus ministros, donde envió varios mensajes sobre la pasión de los argentinos en redes sociales y reenvió un video que luego replicó en su cuenta de X, aunque muchas de las respuestas de los usuarios fueron bastante duras.

Asueto el lunes: el Gobierno define el decreto tras la final

Una vez que termine el partido ante España, el Poder Ejecutivo terminará de darle forma al asueto previsto para el próximo lunes. La intención de la gestión libertaria es avanzar con la medida sin importar el resultado que obtenga el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La idea del oficialismo es publicar el asueto mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Boletín Oficial en las últimas horas del domingo. De este modo, el Gobierno busca anticiparse y organizar la jornada laboral pública del inicio de la semana, coronando un fin de semana donde la gestión y las cábalas se mezclaron en la quinta presidencial.

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