Final para otro hombre de Santiago Caputo que cae en manos de Karina Milei

Al principio aseguraron su continuidad, pero la versión se diluyó con el correr de los días, en la medida que comenzaron a tomar volumen la seride cambios que dispuso el presidente Javier Milei para empoderar a Diego Santilli como jefe de Gabinete.

Darío Genua dejará el cargo de secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología en los próximos días, según confiaron a PERFIL distintas fuentes del Gobierno. La partida se oficializará mediante una decisión que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días. Fue por ese mismo medio, donde se conocieron los movimientos tectónicos dentro de la jefatura de Gabinete que terminaron de empoderar a Santill en desmedro de la influencia del estratega presidencial Santiago Caputo. Este lunes Milei dispuso, por influencia de su hermana Karina, dejarle a Santilli el control de la empresa de telecomunicaciones ARSAT, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el Correo Argentino. Estaban bajo la órbita de Genua y desde esta semana quedaron afuera de su órbita. Aunque igualmente quedaba con otras áreas, se esperaba que Genua iba a continuar en el cargo, como muestra del equilibrio que hace Santilli, arropado y sostenido por Karina, pero sin interés de confrontar con Caputo, aunque el karinismo espera que lo haga.

Gustavo Coria es la mano derecha de Santilli hace años y desde que el Colo asumió la coordinación ministerial decidió ponerlo como uno de sus dos vicejefes de Gabinete. El otro es Ignacio Devitt, que era secretario de Asuntos Estratégicos, que ahora también es vicejefe. Pero Coria quedó al frente de los tres organismos que le quitaron a Genua. El detalle no es el secretario de Innovación, sino el impacto que provocó en el entorno del consultor Caputo, porque implica una nueva pérdida de influencia sobre tres organismos muy importantes, tanto por el control de la red federal de fibra optica más grande del país, controlada por ARSAT, como por el Enacom, que tiene un rol central en el futuro de la fusión del Grupo Clarín y Telecom. A eso se suma el Correo Argentino que el Gobierno quiere vender, pero adentro tiene una misión determinante en la organización de las elecciones del año que viene.

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No sólo es cuestión de días la salida de Genua. La otra certeza es que no será reemplazado por un hombre de Caputo, tal como pasó con el exviceministro de Salud, Guido Giana, que fue reemplazado por el exmacrista Rodrigo Sbarra.