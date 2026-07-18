Argentina-España: por Malvinas, por el Diego y por la última de Leo

Es Argentina contra España. Es Latinoamérica contra Europa. Es la República contra la Realeza. Es la cuarta contra la segunda. Es Lionel Messi contra Lamine Yamal. Es la Scaloneta contra la Roja. Es el juego emocional contra el juego asociado. Pero es, sobre todo, o ante todo, la final del mundo: el partido que todos los jugadores sueñan. En realidad, que todos soñamos, seamos o no jugadores. Porque muchas personas lo sueñan como hinchas, o como periodistas, o como utileros, o como asistentes de lo que sea. El Mundial siempre es un sueño. Siempre es un anhelo.

Esta final, la 23ª de la historia, la séptima que disputa la Argentina y la segunda que disputa España, se jugará a las 16 en el MetLife Stadium de New Jersey y con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

Nadie puede decir que es una final injusta, más allá de que Argentina llegó con el corazón en la mano, luego de conseguir una épica victoria ante Inglaterra, rival al que le dieron vuelta el resultado sobre el final del encuentro gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Messi. Antes de ese partido, los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron jugando mal y sufriendo en todas sus presentaciones: ante Suiza en tiempo suplementario, ante Egipto dando vuelta un 0-2 y contra Cabo Verde también en el alargue.

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A sus 39 años, Messi sorprendió con su actuación en este Mundial, donde se cargó el equipo al hombro y apareció en los momentos más complicados. Hoy debe hacer al menos un gol para igualar al francés Mbappé.

Del otro lado estará España, que luego del empate en su primera presentación ante Cabo Verde comenzó a mejorar, hasta llegar a su mejor versión contra Francia, en la semifinal.

Allí, los dirigidos por Luis De la Fuente dieron cátedra de fútbol para derrotar 2-0 a la gran candidata.

Hoy será la primera vez que Yamal y Messi se enfrentan: ese será uno de los focos del partido. Pero también habrá otros, quizás menos taquilleros, pero igual de importantes. El duelo en el mediocampo, entre dos equipos que se caracterizan por la tenencia, será acaso una de las claves.

América vs Europa. La final determinará si Sudamérica, que tiene 10 conquistas, queda a tiro de alcanzar en títulos a Europa, o si Europa estira la ventaja, ya que tiene 12.

En ese sentido, la UEFA logró esa cantidad de Copas del Mundo gracias a los cuatro campeonatos de Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), a los dos de Francia (1998 y 2018) y a uno cada uno entre Inglaterra (1966) y la propia España (2010).

Por su parte, la Conmebol tiene 10 consagraciones de la mano de las cinco de Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), las tres de la Argentina (1978, 1986 y 2022) y las dos de Uruguay (1930 y 1950). A lo largo de los mundiales la paridad entre ambos fue absoluta, pero en los últimos años Europa pudo despegarse y logró una ventaja que se achicó en la edición de Qatar.