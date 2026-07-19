La televisión argentina no quiso mantenerse al margen de la euforia mundialista que invade a la Argentina ante la proximidad de la final de la Copa del Mundo esta tarde desde las 16, en Nueva Jersey ante España. Por eso los canales de aire y las señales deportivas que emiten el Mundial se unieron a la medianoche y difundieron una versión especial del Himno Nacional. Fue la que interpretaron los integrantes del equipo argentino y su cuerpo técnico antes de enfrentar a Inglaterra por las semifinales del torneo.

Tanto América TV, como la Televisión Pública, Canal 9, Telefé y El Trece como DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports, por iniciativa de la empresa Torneos decidieron motivar a los hinchas con un video en el que se ve la emoción de los futbolistas albicelestes y como entonaron el estribillo del Himno antes de medirse ante los ingleses.

Debido a su extensión, de la canción nacional escrita por Vicente López y Planes y musicalizada por Blas Parera, antes de los partidos, solamente se escucha una parte. Esta vez se definió que reemplace a la versión completa que se escucha cada medianoche por TV.

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En las imágenes puede observarse la pasión con la que el plantel entonó esa estrofa final que comienza con "sean eternos los laureles" y culmina con "oh, juremos con gloria, morir". Y para cerrar el video hubo imágenes del capitán Lionel Messi en las que se lo puede ver quebrado emocionalmente por el triunfo que se logró el miércoles pasado en los últimos minutos ante el combinado británico por 2 a 1.

El objetivo fue claro: recrear la unión colectiva y la cábala que tan bien funcionó en la antesala de la gloria conseguida en Qatar 2022, cuando se consiguió la tercera estrella mundialista para Argentina, tras los éxitos de 1978 y 1986.

Mientras tanto ayer en la concentración de Nueva Jersey el técnico Lionel Scaloni ajustó los últimos detalles tácticos de cara al cruce definitivo en el MetLife Stadium, que fue rebautizado en este Mundial como Estadio De Nueva York. Esta tarde los hinchas entonarán la canción patria junto a los representantes del combinado nacional en busca de una nueva consagración.