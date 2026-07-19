domingo 19 de julio de 2026
DEPORTES
argentinidad en manhattan

Masivo Banderazo de apoyo en Times Square

19_07_2026_banderazo_times_square_afp_g
| afp
Agregar PERFIL en Google

A menos de 24 horas de la final del Mundial, miles de hinchas argentinos se concentraron en Times Square para protagonizar un banderazo en la antesala del partido decisivo ante España. La convocatoria superó todas las expectativas y convirtió el corazón de Manhattan en una cancha a cielo abierto.

Fanáticos llegados desde distintos puntos de Argentina y de varios países llenaron la emblemática plaza con banderas gigantes, camisetas albicelestes, bombos y trompetas. Los cantitos dedicados a Lionel Messi y a la Scaloneta retumbaron entre las pantallas gigantes del lugar, mientras turistas y neoyorquinos se detenían a registrar la escena con sus teléfonos.

También te puede interesar
En esta Nota