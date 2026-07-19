Masivo Banderazo de apoyo en Times Square

A menos de 24 horas de la final del Mundial, miles de hinchas argentinos se concentraron en Times Square para protagonizar un banderazo en la antesala del partido decisivo ante España. La convocatoria superó todas las expectativas y convirtió el corazón de Manhattan en una cancha a cielo abierto.

Fanáticos llegados desde distintos puntos de Argentina y de varios países llenaron la emblemática plaza con banderas gigantes, camisetas albicelestes, bombos y trompetas. Los cantitos dedicados a Lionel Messi y a la Scaloneta retumbaron entre las pantallas gigantes del lugar, mientras turistas y neoyorquinos se detenían a registrar la escena con sus teléfonos.