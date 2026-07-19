Final del Mundial 2026, EN VIVO: Argentina vs. España en Nueva Jersey por la cuarta estrella y el sueño de 47 millones de argentinos

La cuenta regresiva está marcada por la pasión, las lágrimas, los dientes apretados y la respiración entrecortada de millones de hinchas que aguardan la gran final del Mundial 2026. La Selección Argentina enfrentará a España desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

A tres horas del inicio del partido, los primeros fanáticos comenzaron a ingresar al estadio de manera tranquila y organizada, mientras muchos aprovecharon para pasar por la tienda oficial de la FIFA y llevarse un recuerdo. En los alrededores del recinto ya se observa una mayoría albiceleste, con una presencia estimada del 85% de camisetas argentinas frente a un 15% españolas.

Dirigida por Lionel Scaloni, nuestra ya mítica “Scaloneta” nos regaló todas las emociones posibles en los últimos años y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 para alcanzar la cuarta estrella de su historia, luego de las consagraciones en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

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Por su parte, España buscará conquistar su segundo Mundial luego del título obtenido en Sudáfrica 2010.

Seguí el minuto a minuto de la final del Mundial 2026 en Perfilcom

14.00 | Argentina dejó el hotel y ya viaja rumbo al MetLife Stadium

La Selección argentina partió hacia el estadio de Nueva Jersey, donde desde las 16 enfrentará a España por el título de la Copa del Mundo. Así, el plantel dirigido por Lionel Scaloni inició el último tramo de la previa al partido decisivo, acompañado por la expectativa de millones de hinchas que esperan por la cuarta estrella.

13.41 | España ya salió rumbo al MetLife Stadium

El plantel dirigido por Luis de la Fuente dejó el hotel de concentración y emprendió el viaje hacia el estadio de Nueva Jersey, donde enfrentará a Argentina por el título mundial.

13.41 | Nueva Jersey reclamó a la FIFA parte de las ganancias por la venta de recuerdos de la final del Mundial 2026

El gobierno del estado pidió recibir una parte de los ingresos obtenidos por la comercialización de objetos vinculados al partido entre Argentina y España, incluido el césped del MetLife Stadium que la FIFA venderá como recuerdo.

Su medida generó malestar en la gobernadora Mikie Sherrill y legisladores estatales, quienes cuestionaron que la organización del Mundial obtenga beneficios por elementos financiados en parte con recursos públicos de Nueva Jersey.

13.40 | María Becerra ensayó en el MetLife Stadium antes de cantar el Himno Nacional en la final del Mundial 2026

La cantante argentina llegó a Nueva Jersey durante la madrugada procedente de España y realizó la prueba de sonido en el estadio donde la Selección enfrentará a España por el título mundial.

Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del inicio del partido decisivo, en una ceremonia que reunirá a millones de hinchas frente a la pantalla y a los fanáticos presentes en el MetLife Stadium.

13.36 | Quiénes cantarán en el histórico show del entretiempo entre Argentina y España

La FIFA realizará por primera vez un espectáculo musical durante el descanso de una final de la Copa del Mundo, inspirado en el tradicional show del Super Bowl.

A saber, el escenario reunirá a artistas como Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay, además de la participación del director artístico Chris Martin, líder de la banda británica. El show tendrá una duración de 11 minutos, aunque el entretiempo completo se extenderá entre 17 y 20 minutos por el armado y desmontaje.

Shakira será una de las grandes figuras del histórico show del entretiempo de la final

La producción estará a cargo de Global Citizen junto con la FIFA y tendrá también un objetivo solidario: impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños y jóvenes de todo el mundo.

13.35 | Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA durante el partido

La final entre Argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina), modificará el funcionamiento de algunos servicios de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Al momento, el principal cambio estará en los colectivos. El Grupo DOTA, uno de los principales operadores del AMBA, informó que sus líneas circularán con frecuencia normal hasta el inicio del partido y que desde las 16 suspenderán transitoriamente el servicio durante el desarrollo del encuentro. La actividad se retomará de manera gradual una vez finalizada la final, por motivos de seguridad para choferes y pasajeros.

Las autoridades recomendaron planificar los traslados con anticipación y prever eventuales cortes de calles o modificaciones en los recorridos

Distinto los trenes metropolitanos y la red de subtes porteña, que funcionarán con el cronograma habitual de domingos, sin cambios previstos por la final del Mundial.

Lee la nota completa: Final del Mundial 2026: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA

13.30 | Slavko Vincic, el árbitro esloveno que dirigirá la final del Mundial 2026

La FIFA designó al experimentado juez europeo para impartir justicia en el partido decisivo que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Vincic, de 46 años, ya tiene antecedentes con la Selección argentina: dirigió el debut del equipo de Lionel Scaloni en Qatar 2022, cuando Arabia Saudita sorprendió y ganó 2-1 en el estadio Lusail.

Además, el árbitro estará acompañado por una terna de su mismo país: Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič serán los asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh. Mohammad Alkalaf ocupará el rol de árbitro asistente de reserva.

Vincic cuenta con una amplia trayectoria internacional y estuvo al frente de partidos de la Champions League y competencias organizadas por la FIFA.

El juez esloveno tendrá la responsabilidad de conducir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Lee la nota completa: El oscuro pasado de Slavko Vincic, árbitro elegido para final del Mundial 2026 entre Argentina y España

13.15 | MetLife Stadium, un gigante de Nueva Jersey con historia argentina

El estadio de East Rutherford, Nueva Jersey, será la sede del duelo entre Argentina y España por el título mundial. Con capacidad para 82.500 espectadores, el recinto guarda recuerdos inolvidables para Lionel Messi y la Selección argentina.

Se trata del estadio que habitualmente recibe los partidos de los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets y que este domingo será escenario de la final del Mundial 2026.

Allí mismo, Lionel Messi marcó un histórico hat-trick ante Brasil en 2012 y, años después, vivió una de sus noches más dolorosas con la camiseta albiceleste, cuando anunció su renuncia a la Selección tras perder la final de la Copa América Centenario 2016 ante Chile.

En sus siete presentaciones allí, la Selección nunca perdió un partido durante los 90 minutos reglamentarios

Leé la nota completa: MetLife Stadium, el estadio de la final del Mundial 2026: el día que Messi renunció a la Selección y su chance de redención definitiva

13.00 | Cómo ver Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 reunirá a dos selecciones campeonas y tendrá como protagonistas a Lionel Messi, en busca de otra consagración con Argentina, y a Lamine Yamal, la gran figura de la nueva generación española.

A través de televisión abierta, cable y streaming, el partido estará disponible por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Leé la nota completa: Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026: horario, TV y posibles formaciones