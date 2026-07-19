Cómo estará el clima a la hora de la final del Mundial 2026: lluvias, tormentas y un brusco cambio de temperatura

Al momento que la pelota comience a rodar en el Estadio Nueva Jersey a las 16 horas de Argentina en el inicio de la final del Mundial 2026 el panorama climático en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA presentará condiciones adversas. Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que la probabilidad de chaparrones y lloviznas persistentes oscilará entre un 40% y un 70% durante la tarde.

El Área Metropolitana de Buenos Aires y gran parte de la zona central de la provincia experimentan una jornada sumamente inestable que obligará a reconfigurar los planes para ver el partido al aire libre.

Clima para la final del Mundial 2026: el AMBA amaneció con lluvia y se esperan chaparrones para la hora del partido

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A pesar de las incomodidades logísticas que las precipitaciones puedan ocasionar en los Fan Fest o en las pantallas gigantes instaladas en puntos neurálgicos de la Ciudad Buenos Aires, la aparición del agua despertó un viejo folclore entre los fanáticos de la Albiceleste.

Fan Fest en Ciudad de Buenos Aires

La lluvia y la Selección argentina: un misticismo que ilusiona a los hinchas

El imaginario popular no tardó en trazar paralelismos con gestas memorables del fútbol nacional ocurridas bajo diluvios inolvidables, desde las eliminatorias agónicas comandadas por Diego Maradona en 2009 hasta batallas épicas de la era contemporánea dirigidas por Lionel Scaloni.

Para el hincha argentino, el clima adverso no representa un impedimento, sino una mística añadida: la épica de sufrir y vencer bajo el agua parece encajar a la perfección con la narrativa histórica del seleccionado nacional.

Final del Mundial 2026: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA

El ingreso de un potente frente frío desde el cuadrante sur generó un brusco descenso térmico y ráfagas que transformaron el ambiente templado de los días previos en un escenario netamente invernal.

Los meteorólogos del SMN destacaron el impacto de un sistema frontal en la región pampeana y explicaron que “el ingreso de una masa de aire frío de origen polar está interactuando con los altos índices de humedad remanentes en el AMBA. Esto no solo causará lluvias débiles pero continuas hacia la hora del partido, sino también un marcado incremento en la intensidad de los vientos del sur, con ráfagas que podrían superar los 35 kilómetros por hora”.

Frente a este combo de inestabilidad climática, baja sensación térmica y ráfagas, el Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil emitieron una serie de pautas básicas para quienes decidan movilizarse o ver el partido en sectores descubiertos:

Lunes 20 de julio: después de la final del Mundial 2026, el Gobierno nacional anunciará el alcance del feriado

- Abrigarse en capas e impermeabilizarse: La combinación de viento sur y llovizna incrementa el riesgo de enfriamiento rápido. Se aconseja el uso de pilotos y rompevientos antes que paraguas en zonas de alta concentración de personas.

- Asegurar objetos sueltos: Debido a las ráfagas de viento previstas de entre 20 y 40 kilómetros por hora se recomienda retirar macetas o elementos inestables de balcones y terrazas.

- Precaución al conducir: El asfalto mojado y la visibilidad regular por la densidad de las nubes exigen reducir la velocidad en autopistas y avenidas accesos al AMBA.

Final Mundial 2026: cómo será el operativo de seguridad en CABA para la final entre la Selección Argentina y España

Se estima que el termómetro durante el desarrollo de la final del Mundial 2026 apenas alcanzará los 12°C o 13°C de máxima, descendiendo rápidamente hacia la noche hasta rozar los 8 grados centígrados. Esta rotación del viento hacia el sector sur será clave para limpiar la atmósfera hacia la madrugada del lunes, pero complicará de forma directa los festejos o reuniones en espacios públicos durante la tarde dominical.

PM

LT