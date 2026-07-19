Milei define luego del partido si hay o no asueto, mientras desde la oposición reclaman "que se apure"

La parálisis administrativa y la fuerte expectativa pública por el retorno de la Selección argentina tras la final del Mundial desataron un reclamo de la oposición al Gobierno nacional para que defina de manera inmediata si mañana se dictará un asueto. Desde el Gobierno habián adelentado que la decisión se comunicaría al final del partido.

En medio de versiones encontradas, el diputado del bloque Provincias Unidas, Esteban Paulón, apuntó en duras declaraciones en su cuenta de la red social X contra el retraso oficial y manifestó: "¡Sea cual sea el resultado del partido (guiño guiño) mañana la Selección llegará a Argentina y va a ser una fiesta! Por la entrega, por lo hecho, por tantas alegrías, por las Malvinas, por todo. ¿En qué cambia y por qué estirar una definición que solo trae desorden e incertidumbre? Siguen sin entender nada".

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