La Casa Rosada entre un operativo secreto y el temor de repetir el caos de 2022

Por estas horas, el gobierno de Javier Milei se enfrenta a una realidad compleja: debe edificar un operativo de seguridad adecuado para que la Selección Argentina retorne al país tras su experiencia en el Mundial de Estados Unidos. Pero no puede cometer los errores de la gestión de Alberto Fernández, que derivaron en un regreso del plantel albiceleste campeón de la copa inmerso en un caos y sin planificación.

En Casa Rosada, cuando se indaga sobre este tema, todo es hermetismo y cautela al extremo. Sucede por un simple motivo: en el oficialismo hay miedo de sobra de que el plantel finalista no tenga un recibimiento acorde. Y que se termine de armar para este lunes una postal similar a la del 19 de diciembre de 2022. Una referencia a la jornada pos final del mundo cuando el por entonces jefe de Estado no logró acordar con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, cómo iban a ser recibidos los campeones del mundo.

Por lo pronto, en el Gobierno ya intuyen que existirá en las calles una cantidad inusitada de personas, tal como sucedió hace cuatro años. Incluso, vieron pruebas de sobra este sábado en el banderazo que armaron miles de hinchas argentinos este sábado, en Times Square, Nueva York, en la previa de la final entre Argentina y España. Fue una convocatoria que superó las estimaciones iniciales y obligó a la policía neoyorquina a reforzar el operativo de control en la zona.

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La movilización generó otra reacción. El consulado argentino difundió recomendaciones para evitar incidentes y recordó que las celebraciones deben realizarse sin obstruir accesos ni generar riesgos en zonas de alta circulación.

En ese marco, con demora de definiciones y silencio de sobra, el Gobierno mostró iniciativa. A las 16 horas del sábado difundió que como la Plaza de Mayo será el punto de encuentro de los hinchas, Presidencia decidió resguardar en Casa Rosada “de manera preventiva” las piedras emplazadas en homenaje a las víctimas de la pandemia.

El traslado se hizo efectivo en la misma jornada gracias a un trabajo en conjunto con el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un dato más: para evitar cualquier tipo de tensión, hubo comunicación directa desde Presidencia con los familiares de las víctimas para contarles la situación.

“Atento a las sugerencias de las fuerzas de seguridad, la única finalidad de esta medida es preservar las piedras y evitar que puedan sufrir daños durante las celebraciones. Una vez finalizado el evento, se devolverán al mismo lugar donde se encuentran actualmente”, reflejaron en la administración Milei.

¿Cuando se va a terminar de delinear el operativo? De acuerdo a lo que trascendió, cuando finalice el encuentro. Aproximadamente a las 18 horas, habrá nuevos llamados entre el ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva, las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El viernes al mediodía las partes tuvieron un primer contacto.

Otro eje que apareció en el radar del Gobierno fue la expresión de la Casa Blanca sobre la manifestación de los jugadores argentinos con la bandera de las Islas Malvinas luego de la victoria ante Inglaterra.

El viernes, al ser consultado sobre si los jugadores estaban equivocados en llevar una bandera sobre el reclamo de las islas, el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca en torno a la FIFA, Andrew Giuliani, dio un mensaje contundente. Unas palabras que incomodaron a todo un Gobierno nacional que pretende estar alineado en todo momento a Estados Unidos.

El funcionario norteamericano expuso que el equipo tiene la oportunidad y capacidad de “hacer esas declaraciones” en suelo estadounidense. “Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda”, sostuvo.

Fuentes oficiales consultadas por este medio evitaron pronunciarse sobre la cuestión. Claro está, evitaron confrontar con la posición de la jefa de la cartera de Seguridad, que en la semana avaló que no haya banderas de las islas en el estadio por un dispositivo de seguridad. “No pueden ingresar banderas con contenido político. Nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, precisó. La jugada, que tuvo el visto bueno de Milei, le terminó saliendo mal al gobierno liberario gracias al gesto del seleccionado, que se pronunció de manera inapelable.

El cineasta oficial Santiago Oría, en un intento de suavizar la situación, disfrazó la reacción de la Casa Blanca como un mérito del Presidente. “El gobierno de Trump apoyando a la Selección y su derecho a reclamar por Malvinas. Toda de Milei y su labor diplomática”, comentó.