Davoo Xeneize se consolidó en este Mundial como el referente deportivo en el streaming

Davoo Xeneize contó alguna vez que se conectó por primera vez a Twitch el 3 de diciembre del 2020, e hizo su primera transmisión el 5 de diciembre, al día siguiente de su cumpleaños número 18. Ya desde el nombre la tendencia de su canal estaba clara: fútbol y, por supuesto, Boca.

Messi y Lamine Yamal y la foto que agrega magia al duelo mundialista.

Y a eso Davoo Xeneize sumó una cualidad que profundizó en poco tiempo: su capacidad sorprendente para almacenar datos. Fechas, resultados, anécdotas y una mirada aguda y personal del desarrollo del juego. Todo mezclado con una tónica humorística y lúdica, que le permitió abordar al fútbol respondiendo a una metodología poco ortodoxa.

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En uno de los santuario populares a Maradona que Davoo Xeneize descubrió en Italia.

Estilo. Davoo Xeneize es el nombre “artístico” de David Quint. El streaming no era un opción profesional en este joven de 23 años que nació con hipoacusia como su hermano, y como el padre de ambos. Hasta él mismo ironiza con este presente donde lo que, por caso, en el colegio era una complicación, su hipoacusia es un detalle en el streaming donde empezó de a poco a hacerse un lugar cuando era una plataforma incipiente.

Joan Gaspart, el catalán que fichó a Messi y a Maradona para el Barça.

Actualmente tiene tres cuentas que acumulan 5,5 millones de suscriptores: Davoo Xeneize es una de las comunidades de fútbol más grandes de habla hispana. En su canal puede encontrarse un sinfín de reacciones a videos que recorren historias, listas, perfiles, resúmenes de goles, que el streamer complementa con su propia mirada.

En la Premier LEague 2025, Davoo Xeneize con Erling Haaland (izq.); y en febrero de 2026, en San Antonio (Texas) con Manu Ginóbili (der.).

El género “videoreacción” es muy popular en YouTube: alguien produce algo y un youtuber lo analiza, permitiéndose la pausa, el análisis, el disenso o la sorpresa. Durante el Mundial Davoo Xeneize realizó muy populares shorts –videos que apenas superan el minuto de duración–donde interactúa con Ibai y con streamers populares latinos, comentado las victorias de la Selección Argentina y en las que hizo gala de un poder de retórica que divierte.

¿Qué hace el custodio personal que Messi hizo famoso en el Inter Miami?

En Twitch tiene más de 1,86 millones de seguidores. Su récord histórico de audiencia en esta plataforma es de 70.524 espectadores simultáneos, logrado el 6 de octubre de 2023; y en Kick, plataforma a la que se mudó hace poco logró acumular dos millones de seguidores.

El Partido estuvo en el Festival de Cannes pero el Mundial lo hizo popular.

En 2022 Davoo Xeneize atravesó momentos importantes en su carrera como cuando en los Coscu Awards –premios de streaming argentino organizado por el referente más “viejo” de ese modalidad– lo eligieron como la revelación. En la edición 2023, se llevó los dos premios máximos: Creador de Contenidos Deportivo, y Streamer del Año. Como anécdota, esa noche, recibió un mensaje de audio de felicitación de su máximo ídolo, Juan Román Riquelme. Los otros ídolos de Davoo son Lionel Messi, la Selección Argentina y Cristiano Ronaldo. Y Los Piojos.

El catalán Ibai explica qué es ser un streamer profesional.

No a la guerra. Pisando fuerte en el streaming, él fue consolidando una voz que tiene prestigio en el mundo de la comunicación del deporte. Su amistad con Gastón Edul, periodista deportivo que tiene un pie en el streaming y otro en la televisión convencional, es un interesante cruce donde se ve la convivencia actual de ambos lenguajes audiovisuales. No siempre fue así.

En 2023, Davoo Xeneize fue reconocido por YouTube al llegar al millón de suscriptores. Hoy cuatriplicó esa cifra.

A mediados de 2025, Davoo hizo una dura crítica en su canal sobre el mal momento de Boca bajo la gestión de su ídolo Juan Román Riquelme. A los panelistas de ESPN F90, puntualmente a Daniel Arcucci y a Chavo Fucks, no les no les cayó bien lo que –presumieron– como un intento de marcar agenda. En pleno programa, sin nombrar directamente a Davoo, pero con una clara intención, Arcucci declaró: “Ahora salen los que tienen millones de seguidores y hablan por primera vez... ¿Recién te diste cuenta, nene? Vestido con un buzo de Boca”. Por su parte Chavo Fucks también lo chicaneó diciendo que eran “pibitos que hablan seis horas todas las noches, que se hacen millonarios de la noche a la mañana y creen que se las saben todas”.

¿Por qué Coscu es referente para una generación de streamers?

Esta escena recordó a las críticas que había hecho años antes, el periodista deportivo Gustavo López a Ibai, celoso por el acceso directo que el streamer español tenía con futbolistas de élite, sobre todo argentinos. Ante las críticas de Arcucci y Fucks, Davoo Xeneize puso paños fríos y en lugar de entrar en la guerra mediática, dijo en su canal de streaming que él opina para su gente, su comundidad, y que sabe que eso tiene un costo. Pero aclaró: “No me interesa dar esa batalla. No van a verme reaccionando a lo que dijeron ni opinando al respecto. No voy a victimizarme, ni a darles visibilidad en mi canal”.