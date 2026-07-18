Noel Gallagher, Mick Jagger, Brad Pitt, Paris Hilton y otros famosos, en el Mundial

Muchos de los famosos que ya vieron varios partidos del Mundial 2026 son fans de ese deporte, y además de, sobre todo, Maradona y Messi. Por esto, aunque este último condujo al equipo argentino en la eliminación de Inglaterra, es muy probable que dos referentes artísticos del Reino Unido estén en los palcos del New York/New Jersey Stadium para ver la apasionante final que jugarán Argentina y España. A saber, uno es Mick Jagger, a quien se lo vio contento en el partido donde Inglaterra venció a Noruega, y apesadumbrado en el que su equipo perdió contra Argentina.

Los Oasis. Por su parte, Noel Gallagher estuvo con sus dos hijos viendo España-Bélgica, y como su hermano Liam, siempre expresaron su afecto por el fútbol argentino movidos por una admiración compartida a Diego Maradona. Ante la última victoria del equipo de Messi, Noel no dijo nada, sí su hermano Liam, quien posteó: “Inglaterra no ganará un Mundial hasta que no nos volvamos callejeros, chicos de barrio. Y eso vale para los entrenadores. Todo se volvió demasiado técnico, dejen que los chicos corran libres. Yo respeto a los jugadores, Dios no hace ganar un Mundial. Ganó el mejor equipo, felicitaciones a Argentina”.

En famiiia. El otro inglés que es seguro que estará en la final será David Beckham, incluso con su mujer Victoria, quien siempre lleva a Ken Paves, su peluquero y amigo. Las cámaras de televisión lo tendrán en la mira para ver qué goles celebra, si los que haga la “Argentina de Messi”, su amigo en el Inter de Miami, o los de España, quien así “venga” la derrota inglesa. Beckham fue de los más fotografiados este Mundial porque en su palco estuvieron casi todos sus hijos, su mujer, y también su amigo Tom Cruise.

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Pitt acompañado. Javier Bardem y Penélope Cruz fueron de los españoles que festejaron la victoria de su selección contra Francia. Incluso ahí Bardem se encargó de explicarle a Brad Pitt algunas jugadas y quiénes eran las estrellas de su equipo. En ese partido, el actor español llevó la casaca 26 que lleva Borja Iglesias, un jugador que como Bardem no teme a que sus convicciones afecten su trabajo. “El futbolista en sí no es un estereotipo, hay muchísimos tipos de personas, de formas de entender nuestra profesión y nuestra vida, y creo que cada vez coincido mucho más con gente menos estereotipada”, dijo a AFP cuando durante el Mundial lo consultaron por un reportaje que le hicieron y que se tituló “Un ovni del fútbol con las uñas pintadas”. “Creo que a veces tenemos mucho miedo a exponer lo que pensamos por la repercusión que pueda tener. Yo también lo tenía y llegué a un punto en el que me di cuenta de que no pasa nada por decir lo que pensás”.

Y por supuesto, así como es posible que suceda con Beckham, las cámaras estarán nuevamente atentas a Messi en la cancha, y al palco que ocupen Antonella Roccuzzo y el resto de los integrantes de la familia Messi.