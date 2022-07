Coscu, el referente de una generación

Mathías Vasile tiene 22 años y piensa que no existe un límite a la hora de stremear. “Cualquier cosa puede llegar a ser contenido”. Se define como una “suma de arte, estilo y humor”, y transmite en vivo por Twitch desde hace tres años bajo el seudónimo de Coker. Él, junto a Capi y Zur Juan, conforman la comunidad de La Planta Baja. Cuando ellos prendieron stream por primera vez, decir “Coscu” era hablar del referente de la comunidad argentina. Fue Coscu quien bajó línea e inculcó los valores con los que hoy se manejan los streamers. “Al ser el primero que empezó, todos le tenían respeto y decían que la palabra de Coscu es sagrada”, explicó Capi, quien considera que existe una solidaridad especial entre colegas. Y aquí marca una diferencia sustancial con la televisión: “No se habla mal de nadie ni se sacan trapitos al sol. Son valores muy de familia, como de hermandad. De querer al otro y empatizar. Cuando me surge una oportunidad, trato de ver si también puedo ayudar a otra persona”, continuó Coker. “La Coscu Army en sí, implantó valores en la comunidad de Twitch Argentina, que hizo que hoy en día sea como más fraternal”, agregó Zur Juan.

Mirá la opinión de La Planta Baja sobre Coscu:

Bajo el ala de Coscu, la comunidad empezó a crecer y a profesionalizarse. “Nos encasillan más en el tema streamers, por una cuestión de que lo que hacemos es prender stream en Twitch, pero nosotros a diferencia de lo que es el streamer tradicional, nos enfocamos mucho en el contenido, en la producción del mismo y en explorarlo”, clarificó Capi, quien tiene intención de hacer cursos de producción, guión y actuación. “Profesionalizar lo máximo posible algo que empezó siendo muy casero y básico, que era sentarse en frente de una camarita a hablar. La intención es llevarlo a algo muy similar a la televisión, pero más sano, no tan farandulero”. De hecho, los tres hoy conducen un programa que se llama “Abducidos”, que sale en el canal de Twitch de PEEK Latam y lo llevan a cabo en un estudio muy similar al de cualquier productora televisiva.

Para llegar allí, y aunque consideran que no están en el mejor momento de su carrera, pero sí en el mejor momento personal, debieron sacar el pie del acelerador y replantearse algunos hábitos. “Empezamos a darle bola a la silla en la que estamos sentados, donde dormimos, qué comemos, cuánto ejercicio hacemos porque todo eso repercute también en el funcionamiento de la cabeza. “Como nuestro trabajo requiere de procesos creativos, si vos no alimentas la cabeza, todo te cuesta mucho más”, confesó Capi a PEEK.

¿Cómo se reinventaron en la pandemia?

Capi: Yo stremeaba tres o cuatro horas por día. En la pandemia estaba mucho tiempo al pedo, entonces estaba ocho horas transmitiendo. Caí que en menos tiempo funcionábamos mejor todavía. Creo que la reinvención fue por ese lado. Pasar a decir, veamos esto como un show, y tengamos dos horas o una hora súper exclusiva con todo nuestro potencial. Post pandemia, nos dimos cuenta que el ser muy constantes en YouTube y Twitch daba frutos porque la gente nos empezó a conocer. Pasamos a hacer muchas horas cuando se podía a hacer un poquito pero todos los días.

A raíz de eso, ¿su contenido evolucionó?

Zur Juan: Sí, fue un cambio que fue 100% positivo. Nos hizo enfocarnos en una cosa. Me gusta muchísimo poder llegar a transmitir un mensaje divertido, serio y de crecimiento personal a esa persona que se toma el tiempo de ver mi contenido y apreciarlo.

Capi: Lo que pasó es que también en la pandemia entró mucha gente no solo a ver si no también a stremear. Al haber mucha más competencia, tienen mil opciones para elegir. Ahí es donde hay que diferenciarse del resto.

¿Cómo es esta nueva experiencia de ser conductores en el programa “Abducidos”?

Coker: Es subir otro escalón. Estamos probando los límites y expandiéndonos lo más posible en YouTube para también profesionalizar más el stream, y a nosotros mismos. Queremos hacer cosas que puedan aportar a la creación de contenido que estamos buscando y creo que el hecho de tener la experiencia de una radio en nuestra casa que es Twitch, estamos jugando de local, está buenísimo. Podemos experimentar mucho más y te abre las puertas a un montón de cosas que por ahí en el stream normal no podes hacer.

¿Qué piensan sobre el futuro de Twitch? ¿Va a reemplazar a la televisión o es algo que va a convivir?

Coker: Yo creo que Twitch es el futuro del contenido audiovisual. Ya está pasando que la gente de la tele se quiere meter en la plataforma. El hecho de que Marcelo Tinelli haya prendido stream, habla mucho. En Yankilandia ya los programas se pasan por Twitch. Acá está La Voz Argentina y Telefe también. No son boludos, todo esto dice mucho. Ibai Llanos hace unos días metió tres millones y medio de espectadores en la Velada del Año 2.

Zur Juan: Encima Twitch no mide el rating como la tele. Mide el vivo. Un dispositivo nada más. Capaz eran siete o diez mirando y contaba sólo a uno. Para mí Twitch como servicio de streaming en general es la evolución de la televisión. No es ni mejor ni peor. Todo esto hace evolucionar a los creadores de contenido porque si no nos quedamos todos estancados en tener una camarita, nos sentamos al frente y hablamos boludeces. Ya no es más así porque evoluciona constantemente.

Para cerrar, hablaron de las formas en las que trabajan y recalcaron que son muy aplicados. Les gusta analizar qué contenidos hacen y buscarles una vuelta más artística. Hicieron streams dinámicos en los cuales la gente decidía como seguir. “Lo principal para nosotros es el contenido. No solo tratamos de ser graciosos sino también innovadores y generar nuevas experiencias a los espectadores. Ahora nuestro proyecto más grande es una especie de película en Twitch, adelantó Coker.