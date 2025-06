La candidatura bonaerense de Cristina Kirchner puede reeditar un nuevo duelo Massa-Grabois

La política argentina, eterna maquinaria de equilibrios precarios y tensiones no resueltas, amaga con renovar una fractura que no es nueva, y que en el peronismo ya tuvo un paso por la urnas sumamente interesante.

Sergio Massa y Juan Grabois son quienes aparecen el centro de esa interna que, como un péndulo, recuerda la elección que los enfrentó en 2023, cuando el tigrense fue el candidato presidencial. La novedad es que, esta vez, no hay cauce amortiguador de unas PASO, y la declaración de Cristina Kirchner diciendo que será candidata a legisladora provincial por la 3a. Sección Electoral, su bastión matancero, altera el tablero porque la discusión pasa a quien "tendrá la lapicera de las listas".

La decisión de CFK es un repliegue mitad político mitad judicial: la espada de Damócles de la Corte con su doble condena la obliga a buscar fueros con urgencia. Es que el Máximo Tribunal confirmara su condena antes de la presentación de las listas, su prisión domiliaria, aunque la quiera llamar "proscripción", será inevitable.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El duelo electoral en la Tercera Sección y la apuesta arriesgada de La Libertad Avanza

Por eso el jueves 5 de junio, después de cinco meses de recelos y enfrentamientos, accedió a hablar con Axel Kicillof se reunieron. No hubo fotos ni comunicados, pero en horas andamiaje congelado del peronismo comenzó a moverse.

El anuncio de Cristina habilitó a Kicillof a convocar para este lunes a un encuentro clave de su estructura política -el flamante Movimiento Derecho al Futuro (MDF)- con intendentes bonaerenses. Allí se esperan definiciones más nítidas: ¿Jugará el gobernador por dentro de Unión por la Patria, o tensará la cuerda con su prometida 'construcción propia'?

Grabois hace su juego

Mientras tanto, este sábado la expresidenta aparecerá en público en Corrientes para respaldar a Martín Ascúa, actual intendente y candidato a gobernador en una provincia controlada hace dos décadas por el radicalismo. Y en ese cuadro, el que apareció en las últimas horas para sentar su posición fue Juan Grabois para dejar en claro "no voy en la lista de otro"

“Dada la definición de Cristina, en octubre nuestra estrategia es que yo sea candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires”, dijo el líder del Frente Patria Grande en el canal Gelatina. En esa frase advierte que podría ir a la legislativa provincial por fuera si el peronismo no le dan lugar.

Grabois no se limitó a hablar de PBA, anunció además que Ofelia Fernández encabezará una lista propia en la Ciudad. Sin medias tintas precisó que su corriente interna no estará subordinada a una arquitectura electoral que considera agotada. “La unidad no existe. ¿Me van a venir con una cosa pegada con Poxipol a decirme que esa es la unidad?”, ironizó.

Las palabras del exprecandidato presidencial revelan una convicción que se consolida en los márgenes del peronismo: sin una interna reglada, es posible que las diferencias lleven a una ruptura, y las posibilidades de derrota crecerían de manera exponencial. Se invertiría la situación de 2023, cuando el peronismo apoyó a Kicillof, y la oposición se dividió entre Grindetti y Píparo, entonces libertaria.

La nueva generación peronista busca crecer sin Cristina

Ahora todas las miradas apuntan a Sergio Massa -maestro en el juego del enigma- que ya empezó a recibir presiones de sus seguidores: quieren definiciones (y lugares en las listas). El miércoles pasado, un grupo de intendentes del Frente Renovador se reunió con él en Chascomús. Algunos, como Javier Osuna (Las Heras) y Juan Andreotti (San Fernando), le propusieron encabezar la lista de senadores provinciales por la Primera Sección. Otros le piden que se postule como primer diputado nacional.

Ambas opciones lo ubican como protagonista de la boleta bonaerense, en un juego espejo con Cristina. Pero su decisión aún no está tomada, o al menos el exministro no la hizo pública. Esperará, dicen en su entorno, hasta el congreso del Frente Renovador en julio. Aunque formalmente tiene tiempo hasta el 19 de ese mes para definir su candidatura, sus partidarios son muchos: “Massa también tiene que ser candidato”, lo empujó su aliada Cecilia Moreau.

Lo cierto es que ese cuadro, la hipótetica reedición de una pulseada política entre Massa y Grabois podría tener versión 2025. En 2023, el tigrense venció claramente en las PASO, con el peso del aparato kirchnerista alineado de su lado. Pero con una campaña infinitamente menos onerosa, Grabois obtuvo una cosecha de votos nada despreciable para un debut electoral. Aquella interna tal vez, entonces, tenga su revancha.

Un sector del massismo imagina un escenario de polarización con el oficialismo libertario, donde el tigrense pueda encarnar la “racionalidad” frente al caos. En ese punto aparece la hipótesis de que Massa encabece la lista de diputados nacionales, con el aval de La Cámpora y del propio cristinismo, como ocurrió en 2023. Para Grabois, esa opción es inaceptable. Lo dice con claridad: “No voy a ir a la lista de otro, pase lo que pase”.

Cristina Kirchner busca alinear al PJ y lanza el "operativo proscripción" si la Corte falla en su contra

La paradoja es que una fractura del peronismo, de concretarse, seria la mejor noticia para Milei y el PRO, si es que finalmente se alían. Con la incorporación de sectores del PRO a su estructura, el Presidente busca consolidar una oferta unificada. El tiempo que queda hasta julio será de enorme expectativa política. Y judicial, claro, esperando también a ver si la Corte Suprema se expide sobre las condenas de Cristina Kirchner, que ya pasaron por primera y segunda instancia.

NG/HB