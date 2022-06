Las sensaciones de Momo tras haber peleado en el evento que batió récord en Twitch

Hay un nuevo récords de visualizaciones en la plataforma de Twitch. El mismo se dio en “La Velada del Año 2”, particularmente cuando el streamer argentino Momo Benavides estaba en el ring: “Las sensaciones fueron increíbles porque nunca fui boxeador. El tiempo se me pasó volando y lamento muchísimo los errores que cometí. El entrenador de Víctor Viruzz Melida me vino a felicitar una vez terminada la pelea”, confesó Gerónimo Momo Benavides en Perros de la Calle, por Urbana Play FM 104.3, y también agregó: “En los primeros segundos cuando entraba con Duki al ring, me temblaban las piernas”. Además, el artista, post combate, le dedicó unas palabras a Momo: “El 90% del universo no llega a nada porque nunca se anima. Yo no sé cuántos de acá tenemos los huevos para prepararnos cuatro meses, subir y pelear con un chabón que te saca una cabeza. ¿Sabés lo que cuesta, hermano?”.

Por otra parte, el streamer aclaró a sus seguidores por qué usó un casco distinto a su rival, que le dejaba toda la cara prácticamente al descubierto, y por el cual se generaron cientos de memes en Internet: “Yo me subí al ring con la nariz rota porque me la rompí haciendo sparrings. La realidad es que estaba a un 60%, pero no son excusas. Yo tengo un casco que te cubre los pómulos, pero con la inflamación que yo ya tenía y como me apretaba, no podía respirar bien, por eso usé el abierto”.

También hubo tiempo para dar su opinión sobre el polémico arbitraje: “Él podía pegar y pareciera que yo no. Mi rival me pegó una piña en la nunca y el árbitro ni siquiera lo advirtió. Cuando él cayó me di cuenta que ya lo tenía, pero lo dejó recuperarse. ¿Cuándo se vio que un árbitro levante a un boxeador? Eso no lo vi nunca en mi vida. Si hay una revancha con reglas oficiales, mismos guantes y casco, me volvería a subir al ring para desafiar a Viruzz”. De todas formas, el streamer afirmó que fue “una de las mejores noches” de su vida, pese a ser vencido por el español.

Una vez finalizada la pelea el creador de contenido argentino afirmó que se sentía un perdedor pero que fueron sus amigos quiénes lo levantaron. “Entraron Duki, Bizarrap, Nico Tagliafico, entre otros, y me dijeron ´Levantá la cabeza porque lo que hiciste fue un espectáculo´", agradeció Momo.

“No te das una idea lo que me llena de orgullo ser tu amigo. Eso es Argentina, eso es sangre y corazón. Demostraste los huevos enormes que tenes”, publicó Martín Coscu Pérez Disalvo, minutos después de finalizado el combate.

La celebración contó con un show musical de los artistas argentinos Bizarrap, Duki y Nicki Nicole y el rapero español Rels B. Por último, Benavides reconoció todo lo logrado gracias al ser partícipe del evento y contó que le va a regalar el pantalón que usó a la hija de su ídolo futbolístico, Diego Armando Maradona, de quien tiene un tatuaje: “Yo estuve en el récord histórico de Twitch. Esta pelea es la segunda más vista de la historia después de la de McGregor ante Mayweather, que llegó a los 5 millones. Con respecto al pantalón que usé en la pelea, el cual tiene el rostro del Diego, se lo voy a regalar a Dalma, la hija del Diez”.

