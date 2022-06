Ibai confesó que la Velada del Año 2 le va a generar pérdidas de dinero

Lo más lógico de pensar es que en un evento de tal magnitud como “La Velada del Año 2”, la cual en la primera edición, realizada en mayo de 2021, superó los seis millones de visitas, las marcas se desesperen por querer patrocinar la jornada. Sin embargo, este no fue el caso, y el influencer español Ibai Llanos explicó los motivos en una transmisión en vivo en su canal de Twitch: "Nos ha dado pérdida este evento. Yo creo que por una cuestión del precio de la entrada probablemente y porque además, el boxeo no es tan fácil de patrocinar”.

Además, en relación a este tema, agregó: “Hay muchas marcas que solo por ser boxeo no quieren entrar. A muchas no les gusta, entonces, ahí tuvimos un pequeño problema. No en todos los eventos se puede cubrir la totalidad de los gastos. Son cosas que ocurren, no pasa absolutamente nada”, aclaró Ibai. "La Velada del Año 2" se podrá ver en vivo y en directo el sábado 25 a partir de las 13 horas de Argentina en su canal de la plataforma morada.

Por otra parte, habló de la gente que no fue invitada a la Velada y que a raíz de eso, se enojó: "Si alguno no ha sido invitado, no fue con mala intención. Incluso alguno que se ha enfadado, nos hemos dado cuenta gracias al enfado que, efectivamente, no estaba invitado". Siguiendo la línea, añadió: "Al final, amigos, somos humanos y se nos puede olvidar invitar a alguien. Yo no estoy pendiente al 100% de las invitaciones (...) Tampoco tenemos la obligación de invitar a nadie. Si no te invitan al evento, tampoco me llames hijo de puta", enfatizó el creador de contenido vasco.

En total, se calcula que estarán presentes 360 streamers, entre los que se destaca la presencia de los youtubers Rubén Rubius Doblas, Raúl Auron Play Álvarez y David The Grefg Cánovas. "De los streamers más grandes que vienen a la Velada del Año 2 han sido ellos los que me lo pidieron. A Rubius no le invité, me lo pidió él. A mí me dio vergüenza porque no vino a la anterior Velada", confesó Ibai Llanos, fiel a su estilo. Por último, cabe recordar que el combate del argentino Gerónimo Momo Benavides contra el youtuber Víctor Viruzz Melida será el segundo del día.

La actualidad del mundo streaming, la encontrás en PEEK Latam.