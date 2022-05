Bad Bunny tuvo su primera aparición en Twitch con Ibai Llanos

El reguetonero Bad Bunny se encuentra en Perú, donde en unos días continuará con su gira “Bad Bunny World’s Hottest Tour”. Recientemente lanzó su nuevo trabajo discográfico titulado “Un verano sin ti”, el cual escaló rápidamente a las primeras posiciones de las plataformas digitales de iTunes y Spotify. En el vivo con Ibai Llanos habló del éxito que está teniendo y ante la pregunta si tocará en España, respondió: “No hay nada confirmado para España y Europa. La última vez que fui fue en 2019. Los planes era ir en 2020 y después hacer la gira por Estados Unidos y Sudamérica, pero la pandemia de COVID-19 nos encerró a todos y por eso no se pudo hacer”.

Luego Benito habló de sus gustos musicales: "Yo escucho de todo". Agarró su celular y le contó al streamer la música que tiene descargada. Entre los artistas que escucha se destacan: Kanye West, Nirvana, Rosalía, Drake y la banda argentina Bándalos Chinos. "Yo hago música desde los 12 años, cuando nadie sabía de mi existencia. Así que voy a hacer música para siempre, Pero no creo que esté tirando un reguetón a los 65 (risas)", aseguró Bad Bunny al creador de contenido vasco. Por otra parte, confesó lo que más le gustaba realizar cuando era chico: “En mi niñez iba encaminado a ser un gamer, pero cuando llegó la música a mi vida ya no tenía tiempo para hacer otra cosa”.

Además, en relación al tema, agregó: “Yo pasaba mucho tiempo jugando videojuegos. Pero a los 14 años me enamoré de lo que es hacer música. Para meterle cabrón a los videojuegos hay que dedicarle mucho tiempo. Ahora cuando pongo un pie en la cancha de los videojuegos, siento que me pasa una estampida”. Ante esta respuesta, Ibai le consultó: "Tengo curiosidad. ¿Cómo te relajas?". La respuesta desató las risas tanto del streamer como de los viewers, más de 320 mil, que estaban conectados en ese momento. "Me jalo una paja". A lo que Ibai sorprendido por la contestación, replicó: "Yo me hago dos". El momento fue de lo más comentado en redes sociales.

Luego en el directo jugaron un partido de FIFA 22. “Me da igual que me caigas muy bien, quiero ganarte 6-0″, le dijo el influencer, quien jugó con Real Madrid, a su ídolo que eligió jugar con el seleccionado brasileño. El encuentro terminó en empate 1 a 1, aunque después Ibai confesó que le dio vergüenza ganarle. Una vez finalizado el partido, el streamer español le preguntó: "¿Te gusta Real Madrid Benito o no eres muy fan?". La pregunta de Ibai Llanos fue demasiado precisa, pero Bad Bunny no quiso entrar en polémica teniendo en cuenta que eso le puede afectar en cierto punto: "No, yo no puedo contestar a esas preguntas. Eso trae enemistades. Me bajan las ventas".

Para finalizar la entrevista del stream épico, el dueño del equipo de esports KOI le agradeció los minutos que estuvo con él al aire: “Te admiramos mucho, no sé qué decirte. Muchas gracias por pasarte”. Por su parte, Bad Bunny también se mostró muy cómodo en su primera aparición en la plataforma de Twitch y le dedicó unas palabras por la invitación a su canal: “Gracias a ti de corazón por apoyarme y tenerme en cuenta. Hacía mucho que no jugaba. Estuve concentrado aquí y me pude relajar un poco. La pasé muy bien, gracias a ti y a la gente que nos está viendo”, cerró el artista, de 28 años, que no deja de generar éxitos tras éxitos con su música todos los años.

