La profesora de los 83 mil alumnos

“La de matemática”, como es conocida Adriana González en su canal de Twitch, lleva 211 clases en directo desde la primera vez que prendió su stream el 4 de septiembre de 2021. “Me hice conocida por un tweet de Coscu el 30 de octubre del año pasado”, arrancó González. La publicación a la que hace referencia decía: “Sigan a la profesora de matemáticas en Twitch, que da clases gratis. Como me hubiese gustado tener en mi época de secundaria algo así”. Hasta ese momento, la Profe no conocía en persona al referente del stream argentino. Incluso bromeaba con su hija: con que “algún día" la iba a "hostear Ibai o Coscu”. El día de la publicación de Coscu “empezó a caer mucha gente junta al canal y pensamos que eran bots porque ya nos había pasado”, confesó González al medio PEEK Latam. “Aumenté 18 mil seguidores en un rato. Corté el stream y seguía escuchando las notificaciones de gente que me empezaba a seguir”, contó la docente quien tenía un promedio de 15 personas viendo sus clases en vivo.

Apenas unos días después, en diciembre del mismo año, fue invitada a la entrega de premios Coscu Army Awards y recibió el galardón de oro de streamer alternativo. Actualmente trabaja en dos escuelas secundarias de La Plata, que se encuentran en zonas rurales. Además, da clases en segundo, cuarto, quinto y sexto, y en tres institutos de formación docente. Adriana no para de educar y a los streams le dedica mucho tiempo. Suele hacer transmisiones largas: de hasta ocho horas de duración. Incluso, en enero de este año hizo un directo de 24 horas seguidas.

Además, recalcó que desde la pandemia de COVID-19 la gente está más tiempo en la computadora y eso le brinda la posibilidad de consumir más este tipo de contenidos digitales. “El stream hizo que las personas que se sentían solas pasen a sentirse acompañadas. Es como que a través de la interacción se produce un acercamiento con los seguidores, que pareciera ser que los conoces realmente. Hay mucha solidaridad, donde más allá de las clases, nos contamos cosas personales y tratamos de aconsejarnos”, explicó González, quien también confesó que su referente en la plataforma es el español Ibai Llanos.

Hay gente que gracias a sus clases on line pudo aprobar la materia, vencer un obstáculo, terminar el secundario o inclusive conseguir un título universitario. “Conozco muchísimos casos, que una vez que terminan de rendir, me avisan cómo les fue. Tenemos un comando en el chat que cuando pasa eso, pone el nombre de usuario y un mensaje felicitándolos. Se armó una comunidad hermosa y estoy muy agradecida por eso. Tenemos desde chicos hasta gente grande que no sabe ni siquiera dividir y estoy para darles una mano. Me tratan de genia por la manera que explico”.

Por último, en referencia a el método que utiliza para llegarle a los jóvenes a la hora de enseñar, explicó: “Me di cuenta que la matemática que te enseñaban en el profesorado era la misma, pero no de igual manera como te la daban en ingeniería por ejemplo. Entonces, me empezó a interesar mucho lo que es la didáctica de la materia. Comencé a hacer cursos de capacitaciones y también especializaciones en cuanto a la enseñanza. A mí eso me iluminó un montón. La clave está en ver el aprendizaje desde el origen y en cómo se debería modificar la forma de explicar”.