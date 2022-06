Brunenger: “Estoy muy agradecido con Coscu, siempre me bancó en todas”

El creador de contenido argentino Brunenger fue seis baneado en Twitch, y explicó lo que significa estar cancelado en la plataforma. “Todo lo que se emita y se vea en Twitch va bajo tu responsabilidad. Yo tengo varias bans y todos los famosos desde Ibai hasta The Grefg fueron expulsados temporalmente de la plataforma”, comenzó diciendo el streamer en la transmisión de “Perros de la Calle”. A raíz de la prohibición de Brunenger de aparecer en la plataforma morada, el programa debió levantar se stream en Twitch, para evitar sanciones contra el canal de Urbana Play. Transmitieron por YuoTube y canal KZO, como también hacen habitualmente.

Sobre el tema, Brunenger contó cómo se dieron esos baneos en la plataforma morada: “Un amigo mío dibujó un pene en vivo. Lo que pasó es que yo ya tenía acumulado bans de antes y por eso me banearon de manera indefinida, es decir que no tiene fecha de resolución”. Y agregó: “Ya pasó un año y medio y digamos que me acostumbré a no aparecer en Twitch. Estoy transmitiendo en Booyah!, que es una plataforma china y me permite seguir haciendo lo que me gusta”.

Por otra parte, se mostró disconforme por la decisión que tomaron hacia él: “Una persona hizo un atentado en la plataforma y tardaron varios días en banearlo”, dando a entender que no todos los casos se miden con el mismo criterio. También aprovechó para agradecerle el apoyo a su amigo Martín Coscu Pérez Disalvo: “Estoy muy agradecido con él, siempre me bancó en todas”. Otro streamer que lo bancó en la campaña #FreeBrunenger fue el creador de contenido español Ibai Llanos, quien contó: “Me explicó la historia, pero poco se puede hacer para ayudarlo”.

Para finalizar, su amigo y colega Gerónimo Momo Benavides le mandó un mensaje desde Barcelona, España: “Quiero mandarle un abrazo muy grande a Bruno que está padeciendo el ban hace más de un año. Es un caso injusto. Creo que es un momento para que Twitch abra los ojos y lo desbanee. La plataforma vive de nosotros los streamers. Si Twitch paga 10 mil dólares es porque está facturando 100 mil. Siempre contás con mi apoyo y el de toda la escena y la comunidad. Tratá de no hacer cagadas porque sos un imán para eso (risas)”.

La actualidad del mundo streaming, la encontrás en PEEK Latam.