Coscu está realizando una campaña para llevar al Mundial a un fanático de Messi

“Hoy arranca mi proyecto para que @Messismo10 viaje a Qatar. El que se quiera sumar que me avise. Voy a juntar toda la plata y se lo voy a regalar. No conozco nadie que se lo merezca más”, escribió Coscu en su cuenta personal de Twitter, pidiéndole ayuda a sus seguidores. Según un primer relevamiento, para el viaje tendría que recaudar 27 mil dólares. A lo que el dueño del "espacio dedicado al capitán de la Selección Argentina Lionel Andrés Messi, desde el respeto y el más sincero fanatismo", le respondió: “EH?????? No puede ser es un montonazo amigo”.

La cuenta existe hace seis años, pero explotó durante la Copa América. Suma más de medio millón de seguidores entre Twitter, Instagram y Tik Tok, y desborda en interacciones cada vez que juega PSG o la Selección. Su contenido es exclusivo sobre el crack albiceleste. Su creador es un chico de 21 años, que creció viéndolo brillar y que prefiere mantenerse en el anonimato. “Armé Messismo en 2016 con 15 años. Sentía que en Argentina una minoría lo castigaba injustamente y, a la vez, notaba que había muchísima gente como yo, que lo bancaba a morir”, dijo el dueño de la cuenta.

Además, en relación al tema, Coscu agregó: “Si me ayuda la gente que me sigue día a día, le voy a pagar el viaje a Messismo. Después vamos a ver cómo va Davoo Xeneize porque yo creo que lo puede llevar una marca y a Messismo quizás no. A Messismo lo levamos nosotros mismos”, aclaró Pérez Disalvo. “Lo único que pido por ahora es ayuda en la difusión, me encantaría hacer quilombo y que alguna marca se sume y lo ayude. Si no lo conocen, hacer que lo conozcan y lo quieran llevar. Algo así como lo que hice con Planeta Gol”, comparó para que la gente lo entienda.

Una vez publicado el tweet, no faltaron los comentarios y la cuenta oficial del grupo Los Totora le contestó: “Contá con nosotros. Show a beneficio, fiesta lo que sea”. A lo que el streamer les dijo: “Uhhh recién lo veo, me sirveeeee”. Luego detalló cuál era la condición para regalarle el viaje: "Para que Messismo vaya a Qatar va a tener que hacer face reveal sí o sí kasjdsakjdas va a ser épico”. Y por último, le pidió ayuda a su sponsor de casino para ver si le da una mano: “Che Rollbit, ¿sale stream a beneficio para Messismo? ¿Se suman a la causa pa?”, cerró el influencer.

