Tres argentinos y un stream histórico desde la cancha del Espanyol de Barcelona

El influencer Grego Rossello, quien se encuentra en España hace unos días generando contenido para sus distintas redes sociales, entrevistó vía Twitch a Coscu y Momo Benavides, dos de los más reconocidos streamers argentinos, en uno de los palcos vip del club Espanyol. Juntos suman más de 4 millones de seguidores en la plataforma morada y son referentes de la escena. El tema central de la charla fue el entrenamiento de Momo, quien participará de “La Velada del Año 2”, un ciclo de boxeo que organiza el streamer español Ibai Llanos, y en el que peleará frente al youtuber Víctor Viruzz Melida. El evento será el sábado 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona, ante 13 mil espectadores y contará con un show musical de artistas argentinos: Nicki Nicole, Duki y Bizarrap.

En referencia al tema, Momo explicó cómo se prepara para la pelea del año: “Mi estrategia fue llegar a mi peso hace un mes y por suerte ya llegué. Tengo que estar en 82 y estoy un kilo más abajo. Como vi que la dieta funcionaba y empecé a bajar tanto de peso, me la suspendieron”. Hasta se dio el lujo de entrenar una jornada con Maravilla Martínez. En tanto, respecto de su rival, afirmó: “Cuando yo me lo encontré, estaba pesando 86 kilos y medio, faltando dos semanas para el combate. A una persona que no fue boxeadora, no sé si le conviene jugar con el peso así, pero bueno es la estrategia que tiene cada uno”.

Luego de la charla, el conductor de “Night Show”, programa de entretenimientos del canal de Twitch PEEK Latam, mostró su cambio físico y se puso los guantes para probar a Rossello. “Puedo dar fe que duelen las piñas de Benavides”, dijo el comediante luego de recibir un golpe en su rostro. Y bromeó: “Eu Momo dame la revancha en el Luna Park”. En ese marco, el reconocido influencer recordó cuando tuvo que ser operado de urgencia en julio del año pasado tras sufrir un accidente en un partido de básquet con sus amigos. Uno de sus colegas le pegó accidentalmente con el codo en su nariz y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una clínica de Buenos Aires para evitar una obstrucción respiratoria.

Mirá el momento en que Momo casi noquea a Grego Rosello:

Por su parte, Coscu, quien en 2021 conoció a Messi junto con Ibai Llanos, picanteó la previa de la pelea: “Estamos guardando todos los golpes para Viruzz. Tráiganlo. Fuiste muy gil Momo, encima que es el programa de él, le pegaste en la cara. Se te hinchó un poquito el labio”, bromeó Pérez Disalvo, fiel a su estilo. “Yo voy a testear la fuerza actual del Momo porque nos hemos pegado de chicos y ya tenía bastante fuerza”, dijo Coscu.

Para comprobar eso, arengó a su amigo y le dijo que le pegué en su brazo derecho con los guantes: “Dale Titán, otro golpe. Vamos uno más, otro. Bien”. Y añadió: “Sabemos que el Momo es cagón. Tu problema fue que te pasaste de confianza Grego. Te deschavaste Momo, ok y piña en la cara a un amigo de atrás. Fue un gran clip, muy bien logrado (risas)”. Después del golpe que se hizo viral inmediatamente en el stream, Coscu y Momo se fijaron cómo estaba el conductor por el golpe recibido. “Tenes el labio inferior hinchado en el medio”, confesó el creador de contenido y rápidamente aclaró que todo esto es parte de la previa.

Para finalizar la extensa charla, que duró aproximadamente tres horas en el club Espanyol, se sacaron varias fotos que luego Grego compartió en sus redes sociales con todos sus seguidores y, además, se mostró muy agradecido y contento por tener la oportunidad única de entrevistar a los dos streamers más famosos de Argentina. “Emocionado con las palabras de Coscu, Momo, colegas, amigos y seguidores sobre el programa. Esos días que hacen que todo valga la pena. ¡Vine a Europa por mi cuenta a ver qué pasaba! Me voy con un show y tres streams cerrando en un estadio”, escribió el comediante, de 30 años, en su cuenta personal de Twitter. Por su parte, Coscu posteó: “Fue la entrevista más divertida de mi vida”.