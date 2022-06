Ibai Llanos se puso como loco por la reventa de entradas de La Velada del Año 2

"Dios, ¡qué movida lo de la reventa! ¿Por qué en el mundo hay tantos gilipollas? ¡Qué pesadilla! ¡Qué asco de gente! Bichillos, qué pesaos. Déjame en paz, suéltame el brazo, coño, que quiero dormir", comenzó diciendo el creador de contenido Ibai, totalmente indignado, en su transmisión de la plataforma morada sobre la reventa de entradas para su evento “La Velada del Año 2”, que se realizará el sábado 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona, con capacidad para 13 mil espectadores, y además, contará con un show musical de Bizarrap, Duki, Nicki Nicole y Rels B.

Todo comenzó porque una seguidora del streamer citó un tweet, en el que contó que la habían estafado con tickets: “Esta cuenta nos acaba de estafar 200 euros diciendo que nos iba a vender cuatro entradas para la Velada del Año 2. Sé que seguramente la borrará y se creará otra, pero espero que a alguien que le vaya a comprar, lo lea y se ahorre el mal rato que pasé”, escribió la usuaria en su cuenta personal de la red social alertando a los que quieran asistir que tengan cuidado porque además de la reventa, hay tickets que no son legales y estafadores dando vueltas.

Mirá el directo y escuchá lo que digo el streamer español Ibai Llanos:

Ibai enfadado por lo ocurrido, agregó: "Con lo fácil que es ir a un evento; tengo una entrada, la he comprado, entro, no la he comprado, no entro. No, te viene uno del fake, del Deep Web, de la criptomoneda... chúpame toda mi polla, hermano. Chúpame toda mi polla". Y también aclaró que Jagger detendrá a todos aquellos que tengan una entrada falsa o que quieran acceder al evento sin la misma: "Hermano, como vengas e intentes entrar sin entrada, Mister Jagger te zumba. ¡PUMBA! Y a tu casa, y haz un hilo en Twitter. Qué pesada la gente, los asquerosos tío".

Por último, el influencer español le hizo un pedido a todos sus seguidores y a los que estaban presentes en el chat de Twitch: "Intenten no comprar entradas para la Velada de reventa, por favor. Que les den por culo a los subnormales de turno y palmen el dinero, por especuladores. Tan fácil como poner en la entrada que se mirara el DNI con el nombre de la entrada. Hay gente con entradas de la Velada en reventa ya... Que prisa se han dado algunos para intentar sacarse unos cuantos euros. Yo eso no lo puedo controlar. No puedo controlar la maldad de la gente".

