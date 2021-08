Ibai, el streamer que irrita al periodismo deportivo

Una vez más, Ibai Llanos hizo saltar los fusibles de una parte del periodismo deportivo argentino. Tanto, que la polémica con Gustavo López ocurrida en el mes de abril quedó insignificante. La reacción de cierta “corpo deportiva” ante la entrevista que el streamer realizó a Lionel Messi en su primera aparición oficial con el PSG, fue letal.

“No me gusta más el fútbol. Sinceramente, el fútbol está tomando un rumbo que a mi no me gusta. Messi hace una cena de despedida en Barcelona y en vez de invitar jugadores invita a un tal Coscu y un tal Ibai”, dijo un periodista deportivo en una importante emisora radial argentina.

Con esa referencia, aludía a la cena organizada el sábado a la noche en la casa de Lionel Messi en Barcelona. Es cierto que a esa reunión fueron Ibai y el streamer argentino Coscu, tan cierto como que también había futbolistas como el Kun Agüero, Jordi Alba y Sergio Busquets, ahora ex compañeros del rosarino.

"El fenómeno Ibai" que hizo enojar a Gustavo López

En ese diálogo radial también se aseguró que un periodista a Messi le preguntaría “por qué no se quedó a jugar gratis en Barcelona” o “si sabe que ahora pertenece a Qatar y su imagen se va a utilizar para maquillar situaciones oscuras”. “¿Esas preguntas se las haría Ibai?”, reflexionó otro periodista deportivo sumándose a colegas que también cuestionaron al streamer por no ser punzante en sus preguntas.

En ese sentido, podría resultar interesante indicar que luego de Ibai, Lionel Messi realizó una entrevista con un periodista de ESPN, quién sí encajaría con el perfil que muchos denominan “periodista deportivo tradicional”. Durante los cuatro minutos de charla, él hizo preguntas sobre las expectativas de Messi en el PSG, cuándo empezará a entrenar e incluso llamó “la patrona” a Antonela Roccuzzo.

No hubo en ese momento preguntas “incisivas” y "al hueso". Como tampoco las hay en las entrevistas a Carlos Tévez sobre su asociación con Mauricio Macri en los negocios de los parques eólicos. ¿Y las habrá en 2022 cuando el Mundial se juegue en Qatar?. ¿Cubrirán los periodistas deportivos el evento que se llevará a cabo en un país con “situaciones oscuras” o lo repudiarán y decidirán no asistir?.

Ibai reveló cómo reaccionó el Kun Agüero a la salida de Messi del Barcelona

El mito del "vienen por nosotros"

Otro mito que sobrevuela es que los streamers se apropiarán del empleo de los periodistas. Algo que ya se escuchó en la polémica entre Gustavo López e Ibai y que hoy resurgió.

“Te va a sacar tu trabajo también”, se dijo en medio de una charla radial de periodistas durante la mañana.

La pregunta que podría caber ahí es si muchos periodistas se quedaron sin trabajo cuando futbolistas, artistas y otros famosos comenzaron a ir a programas como los de Marcelo Tinelli o Susana Giménez. Esas entrevistas que también buscaban ser distendidas, ¿eran tan distintas a las de Ibai?.

No es la primera vez que una figura de Internet o de otro medio que no encaja o se hace llamar “periodista” realiza una tarea periodística. ¿Qué es lo que tiene Ibai que irrita tanto entonces?.

Más allá de las posibles respuestas, es el propio streamer español quien, cada vez que puede, aclara que no es periodista. “No quiero competir con la prensa, respeto mucho esa profesión pero no puedo rechazar cosas así”, dijo en su cuenta de Twitter casi como sintiendo la obligación de tener que explicar por qué entrevistó a Messi en su primera aparición oficial con el PSG.

Tampoco es la primera vez que Ibai recibe comentarios así. Hace varios años (porque Ibai no surgió ayer sino que lleva mucho tiempo generando contenido en Internet) cuando era relator de eSports se le rieron en la cara al mencionar que su profesión no era muy distinta a la de un relator tradicional de fútbol.

Y esto ocurrió en España. Por lo tanto, la irritación no es patrimonio de Argentina: hay algo en ser streamer, en profesionalizar los eSports y otras actividades nuevas que, por alguna razón, molesta.

Si no pueden contra él, ¿bullying?

Antes de seguir, es necesario aclarar que no todos tuvieron reacciones negativas. Sin ir más lejos, el periodista deportivo y relator Pablo Giralt felicitó a Ibai por su logro. Y este último le agradeció por sus palabras.

Pero en el medio también hubo comentarios que en esta época resultan incompresibles. Como el de un periodista argentino que se rió del peso del streamer -literalmente- y realizó un chiste en las redes para decirle gordo. Lo que generó una reacción inmediata de repudio.

Y es que te puede gustar o no lo que hace Ibai. Se puede criticar el formato y argumentar en su contra. Pero caer en discriminaciones para atacar a alguien por su cuerpo en el 2021 es algo que no debería existir.