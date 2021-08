Messi eligió cenar con Ibai y el Kun Agüero antes de despedirse del Barcelona

Lionel Messi comienza a despedirse del Barcelona. Mañana domingo dará una conferencia de prensa en el Camp Nou donde se espera que termine de anunciar su salida del club y antes de eso organizó una cena en su casa a la cual asistieron el Kun Agüero e Ibai, entre otros.

El futbolista y el streamer fueron captados por fanáticos que esperan afuera de la casa de Lionel Messi para despedirlo. En la paete de atrás se pudo ver al streamer argentino Coscu y detrás del auto que manejaba el Kun ingresó otro vehículo que era manejado por el hermano del ex independiente y en el cual iba Sofía, novia de Agüero.

“Bueno, hoy no voy a estar en Twitch. Me voy a cenar por ahí así que nos vemos mañana”, comentó Ibai en su cuenta de Instagram. En ese momento no reveló que iría a la casa de Messi pero más tarde se sabría al verlo llegar junto al Kun.

Según indican los medios que hacen guardia fuera de la casa de Lionel Messi también vieron entrar a Piqué, Shakira y otros compañeros del argentino en el Barcelona.

Ibai reveló cómo reaccionó el Kun Agüero a la salida de Messi del Barcelona

La relación entre Messi, Ibai y Kun Agüero

Actualmente, Ibai es una de las figuras más populares de Internet. Como el Kun Agüero también empezó a transmitir por Twitch, el futbolista y el streamer entablaron una relación casi de amistad. Esta semana incluso fueron a cenar y tomaron mates juntos.

Lionel Messi junto al streamer español, Ibai Llanos.

Si bien Ibai es hincha del Real Madrid, vive en Barcelona y es fanático de Messi. Por su relación con el Kun cada vez se acercó más al rosarino y hasta se rumoreó con una posible entrevista para su canal. Sin embargo, la salida de Messi del club catalán habría dificultado esa posibilidad.

El futuro de Lionel Messi

Todo apunta a que Lionel Messi jugará en el Paris Saint Germain (PSG), equipo que milita en la liga de Francia. Si bien aún no se hizo oficial, la información de las últimas horas señala que es la única institución que negoció con el representante del rosarino para incorporarlo.

Messi y Di María. El PSG podría ser el próximo equipo de la Pulga.

Más allá de eso, no hay datos oficiales. Se especula con una posible presentación el día martes en la Torre Eiffel, pero hasta el momento son rumores. Lo único confirmado por el presidente del Barcelona es que Messi no seguirá en la institución y que el domingo dará una conferencia de prensa para contar lo ocurrido.

