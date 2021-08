A horas de su adiós al Barça, Messi estuvo en familia, en Ibiza

Lionel Messi recorrió más de 15 mil kilómetros durante las últimas semanas. Luego de ganar la Copa América con la selección argentina, el rosarino emprendió unas maratónicas vacaciones que lo llevaron a Miami, República Dominicana y, como último destino, Ibiza. En las 48 horas antes de conocer que ya no jugará en el Barcelona, descansaba y celebraba con su familia y amigos en el Mediterráneo. Como suele hacer durante todos los veranos europeos, Messi alquiló un yate para navegar y evitar a los fans que buscan una foto o un video con él. Sin embargo, fue imposible esquivar a todos los fotógrafos y rápidamente aparecieron imágenes suyas disfrutando en la embarcación. A su lado estaban su esposa, Antonella, sus tres hijos, Luis Suárez, Cesc Fàbregas y sus respectivas familias. Messi también tuvo una salida inesperada del Barcelona hace un año. La decisión del club catalán no fue compartida por el astro mundial, y ya en ese momento comenzaron sus intenciones de ir a jugar a otro lado. Sin embargo, lograron un acuerdo y continuó con esa casaca. Por ese motivo, llamó la atención que esa institución no encontrara una manera de garantizar su continuidad. Y es que, según trascendió, durante los días que pasó en Ibiza, Lionel tenía pensado seguir en el club. Incluso viajó desde allí a Barcelona para cerrar los detalles del contrato y fue en esa reunión donde se terminó de gestar su salida.

Un verano particular. En Ibiza a Lionel Messi se lo vio contento. Durante varios días disfrutó de las playas y los restaurantes de una de las islas más exclusivas de España. Al grupo se le sumó Cesc Fàbregas, ex compañero, y su esposa, Daniella Semaan, que es amiga de Antonella, y Sofía Balbi, la esposa de Suárez. Además, navegando en otro yate a poca distancia también se encontraba otro de sus amigos: el brasileño Neymar. Si bien él estaba de vacaciones con su propia familia y amigos, aprovecharon la oportunidad para reunirse con el jugador del Paris Saint Germain, equipo que milita en la liga de Francia. ¿Será que el rosarino irá a jugar con él al PSG? Nadie lo sabe con certeza aunque en las últimas horas la posibilidad suena con fuerza. Más allá de eso, lo que sí es cierto es que Messi volvió a mostrarse distendido y feliz durante esa noche en Ibiza. Un estado emocional que cambiaría repentinamente.

Llegada a Barcelona. Messi llegó al aeropuerto de la ciudad el miércoles. Si bien no habló con la prensa que lo esperaba allí, se lo pudo ver actuando normal e incluso sus hijos se abrazaron con las personas que los estaban esperando para llevar al grupo a su casa.

Pocas horas después, el argentino se reunió con los dirigentes y, al no cerrar el contrato, se informó que no seguirá en la institución. Varios medios españoles afirman que Messi se encuentra “shockeado” y “asombrado” por todo lo que ocurrió. Lo cierto es que por el momento no realizó una declaración oficial y se refugia en su familia mientras define su futuro.

La sorpresa de Agüero

Mientras se daba a conocer la información sobre la salida de Lionel Messi, quien también cobró relevancia fue el Kun Agüero. El ex Manchester City resignó dinero para firmar con el Barcelona y jugar con el rosarino pero finalmente eso no ocurrirá. “Conociéndolo, se queda”, llegó a decir el día que lo presentaron. Horas antes de enterarse, el futbolista fue a cenar con los streamers Coscu e Ibai. El Kun es un personaje importante en Twitch y al vivir en Barcelona puede compartir más tiempo con ellos. Incluso se encontraban tomando mates cuando la salida de Messi se hizo pública. “No lo podíamos creer”, indicó Ibai horas más tarde en una transmisión. Por el momento, Agüero no expresó sus sentimientos ante la noticia pero se especula con un posible enojo ya que el objetivo era compartir institución con su amigo. Si bien se conocen desde hace muchos años, era la primera vez que compartirían plantel fuera de la selección argentina.