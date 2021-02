Elías Cisternas, el DT que trabaja para impulsar a Boca en los eSports

En diciembre Boca Jrs anunció que durante el 2021 la institución participará de los torneos más importantes en Argentina de eSports. Por el momento, ya se establecieron los equipos que representarán al club en League of Legends (LoL) y en Counter Strike GO (CSGO). Para este último, Elías Cisternas (34), también conocido como S1cop, es el DT o Coach y quien eligió a los jugadores para competir. “Me encantaría que en nuestro país se entienda lo que son los deportes electrónicos y que si alguien tiene la vocación para ejercer algún rol dentro de ese nicho, pueda tener también un sustento económico”, explicó Elías en una entrevista con PERFIL.

-¿Cómo se dio la posibilidad de estar en el equipo de CSGO de Boca?

-Yo estaba en un equipo que se llama Malvinas Gaming. Tuve un conflicto por el cual me fui y me acuerdo que en ese momento no podía creer que al poco tiempo me llamaran para armar un proyecto tan importante. Cuando digo "muy importante", hago referencia a la trayectoria competitiva y cultural de una institución tan sagrada como la de Boca Jrs. Es la primera vez que Boca decide darle un espacio al Counter Strike como un deporte electrónico oficial. Todavía me acuerdo el día que llamé a mi vieja para explicarle entre un par de lágrimas que después de tantos años ejerciendo el rol de coach en distintas organizaciones de nuestro país, me habían llamado para firmar un contrato, elegir jugadores, preparar todo y poder salir a competir en los distintos circuitos nacionales y regionales.

-¿Y con los jugadores que elegiste cómo fue?

-Una locura total todo. Todavía recuerdo cuando convoqué al primer jugador a la madrugada. Me acuerdo que le dije a Facundo Pereyra (minimal): "Che amigo, venite al ts (team speak, es un programa de pc que usamos para comunicarnos) que tengo que contarte algo". Le conté que me llamaron para armar el primer roster oficial de la historia y no lo podía creer. Le dije que obviamente quería que forme parte de este proyecto conmigo porque hace años veníamos compitiendo juntos. La verdad que cada uno de los jugadores que convoqué estaban muy emocionados por esta oportunidad, dado que hace tiempo vienen remándola y dedicándole muchas horas a esta disciplina. Cada uno con historias muy complejas y lindas de escuchar a nivel personal y también entorno al gaming.

El primer equipo de Counter Strike GO de Boca Juniors está formado por Vladimir "xVlaD" Bancalari, Facundo "minimal" Pereyra, Eduardo "laser" Chshekin, Leonardo “ABM” Acuña y Rodrigo “Rofa” Fariña y Elías "s1cop" Cisternas, quien es el entrenador o coach.

-¿Qué significa para vos poder entrenar a este equipo?

-Para mi fue realmente, como dicen ahora en el léxico juvenil, "UN MONTÓN". Realmente estoy muy emocionado por esta nueva etapa y este nuevo desafío. Agradezco realmente que muchos medios tradicionales se preocupen por estos ámbitos, dado que el otro día justo estaba charlando con un conocido de años del CS que ahora entrena a la escuadra de CSGO de River Plate, y le decía que lo único que quiero es que la escena siga creciendo. Obviamente los seres humanos detestamos perder en todos los ámbitos de la vida pero siento que lo importante es que a nadie le toque vivir lo que me tocó vivir a mi por falta de infraestructura. Me encantaría que en nuestro país se entienda lo que son los deportes electrónicos y que si alguien tiene la vocación para ejercer algún rol dentro de ese nicho, pueda tener también un sustento económico. Sin importar si sos el mejor o el peor del mundo en el jueguito que amas. Es decir, si ganas 80 torneos en un año o solamente te querés mantener activo en las competiciones.

El Kun Agüero presentó Krü, su primer equipo de eSports profesional

-¿Cómo es tu historia con el juego y los eSports?

-Mi historia con el juego es un poco compleja. Yo competí en el 2003 solamente un corto periodo en la versión 1.6 (medio año aproximadamente), dado que cuando había llegado al "circuito pro" de ese momento, mi viejo me echó de mi casa a los 17 años porque me la pasaba en cybers y tuve que ponerme a laburar e ir a buscar a la facultad una lista de carreras para poder "tener un futuro". Por ende, tuve que empezar a trabajar full time y olvidarme un poco del "Counter Strike", dado que literal tenía que pagar alquiler, comer y yo pensaba que estudiando en la facultad iba a poder tener un mejor trabajo y así poder vivir mes a mes. En la época que yo jugué, se frecuentaba mucho un cyber llamado om3ga. Ahí se juntaban los mejores equipos del país. Yo jugaba en un equipo bastante "underdog" que se llamaba No Limits y competimos mayormente en los "mini torneo de om3ga", torneos que nunca pudimos ganar dado que éramos un equipo de muy bajo nivel. En esa época realmente pocos sabían cómo era la manera de tener un equipo y poder mejorarlo. Estaba todo basado en la habilidad del "pegue" y no tanto en factores tácticos y de coordinación grupal como ahora.

-¿Cuándo volviste a la competencia?

-Cuando me estaba por recibir de Licenciado y me pude acomodar un poco "financieramente" justo conocí en un cumpleaños a Jonathan "Wardz" Grispo, un gran player muy conocido de CS y LOL retirado. Hoy en día CEO de la organización UNDEAD y una persona con una cabeza para el gaming y los negocios muy destacada. Le conté un poco sobre mi historia y me sugirió formar un equipo con él en el 2017 bajo la organización de "TECH TITANS". A partir de ese momento, empecé a ver muchos demos de partidos del extranjero y ponerme al día con la meta actual del juego. También buscando maneras de poder hacer mejorar al juego en lo táctico, la comunicación y también a nivel emocional.

Toda esa experiencia me sirvió como aprendizaje y ahí lo conocí a minimal. Facundo, minimal, años después de que yo dejé de jugar, empezó a competir en el circuito regional de Counter. Al principio lo trataban de "cheater" por su gran puntería y luego en distintos eventos presenciales fue demostrando sus habilidades en el juego. Él fue uno de los primeros en darme espacio en la escena actual, dado que yo había competido muy poco tiempo hace muchos años en una escena muy subdesarrollada y en la versión 1.6 del juego. Con él pude dar los primeros pasos para entender la meta actual del juego, dado que de la 1.6 a la versión actual, el juego es literal, casi un juego nuevo. Toda la gente de la escena sabe que siempre jugamos juntos desde que nos conocimos y como siempre digo, las bases sociales de los vínculos en una escena tan poco desarrollada sirve demasiado, dado que en el juego solamente mejoras con gente alrededor que te estime y en un ambiente que favorezca el constante aprendizaje y que no se te vayan las ganas ni la fe de querer seguir compitiendo

Lo nombro a Facu, porque como él, hay muchos otros que durante muchos años jugaron gratis. Solamente por amor al arte. Siempre fueron ultra talentosos y dedicados. Siempre dejaron un montón de cosas de lado en su vida para ponerle más horas al juego. No importaba si al torneo que ibas a jugar, solamente ganabas 5 mil pesos por salir primero. Importaba el simple hecho de dedicarse por amor a competir y seguir mejorando en una disciplina dentro de los esports y algunos quedaron en el camino. Cuando volví ya tenía 30, por ende, a pesar de que algunos torneos los jugué como player reemplazando a algún que otro jugador, me consideraba más útil haciéndome cargo de la parte estratégica. Aunque muchas veces pensé en volver a competir como jugador, todavía es algo que vengo meditando.

-¿En el medio de todo eso cómo fue tu vida?

-Hace poco me reencontré con un "amigo del cyber" de esa época que a veces se conecta a jugar de manera casual por ahora. Esta persona en esa época era una de las mejores, su nombre es Martin Schapiro y jugaba en Fucking Aim (ahora vive en Brasil ejerciendo su carrera profesional en otras áreas). En esa época a veces nos quedábamos jugando "mix" a la madrugada después que cada uno dejaba de jugar con su equipo. La realidad es que a mucha gente le perdí el rastro porque literal, trabajando y estudiando, no tenía mucho tiempo para otras cosas.

Algo que recordamos justo estos días con "chapita" es que en esa época si estabas en uno de los mejores equipos, podías conseguir a lo sumo algún que otro periférico gratis o la pc gratuita en el cyber siempre a disposición por ser el "team del cyber". Además, los premios de los torneos eran muy bajos porque la escena estaba mucho menos desarrollada que en la actualidad. Por eso, era muy difícil poder mantenerse "activo" sobretodo después de varios años de trabajar en distintas cosas mientras estudiaba. Desde ser un "empacador" y hacer vidrieras en un local de ropa muy importante, hasta cadete de RRHH y apoderado legal en una Fundación muy conocida también. También trabajé en distintos programas de radio con Gustavo Tubio y Guillermo Marcó.

-¿Cómo son los entrenamientos para ustedes en Boca?

-Nosotros, por ahora, estamos utilizando un formato que fui armando hace poco con mis distintas experiencias con equipos. Aclaro esto porque nadie vino a Argentina del extranjero a darnos un manual de "COMO HAY QUE ENTRENAR PARA MEJORAR". No obstante, yo en mi mente siempre pienso cuáles son los factores más importantes a desarrollar de un jugador a nivel individual y grupal y pienso las jornadas de entrenamiento en base a eso. Por ahora, hasta que tengamos la oficina, estamos entrenando cada uno desde su casa desde las 15hs hasta las 20hs, dado que recién empezó este proyecto. Cada proyecto que arranca, se arranca casi desde cero, dado que aunque todos tengan mucho conocimiento del juego, hay cuestiones de estilo que se arman según los players que participan del proyecto, estilos de juegos, etc.

Tenemos los entrenamientos divididos en una parte táctica y otra más práctica. La táctica está basada en quizá que entre al server y corregir algunos problemas que vengo viendo en los entrenamientos para refinar el juego o ver juntos una demo también para poder mejorar el juego en jugadas específicas. Todo lo táctico de nuestra región está muy basado en equipos del extranjero. Por ejemplo, nuestro equipo tiene un estilo híbrido de muchos conceptos de distintos equipos muy importantes a nivel internacional. La parte práctica quizá es practicar todos juntos algo en el server, jugar partidos amistosos contra equipos de Argentina y Brasil o simplemente hacer una rutina de aim diaria para mantener la mira "tensa".

-¿Entrenan también el aspecto psicológico y la relación entre los integrantes del equipo?

-Muchas organizaciones están empezando a sumar psicólogos deportivos. Algo que realmente me parece muy bueno, dado que sino es un trabajo que tenemos que hacer los coaches también. A mi me encanta laburar los aspectos emocionales y grupales porque siento que son uno de los pilares principales para salir al map y dar un buen desempeño en un partido. Sin embargo, todavía hay bastante bajo presupuesto en nuestra región para esas cuestiones. La realidad es que los chicos saben que siempre voy a estar tratando de sacar la mejor versión de ellos mismos pero el primer día que armamos este roster, como lo hice en otros equipos, les pedí por favor que se olviden de su ego. Que piensen en quien tienen al lado, dado que cuando hay buena química en el equipo y sabes morir por el compañero, se nota después en la transmisión. Se nota cuando realmente estás preocupado por tu equipo para que gane y cuando estás preocupado por tus estadísticas individuales. Es muy difícil que por este medio pueda explicarles lo IMPORTANTE que es la sinergia en este juego. Les aseguro que podés tener 5 pibes que matan un montón y un coach que guíe al grupo de la mejor manera pero si no se llevan bien entre ellos y no son coordinados, no van a tener resultados positivos. Obviamente en mi equipo, como en muchos equipos hay algunos con más talento que otros pero acá no importa el talento, importa saber jugar en "EQUIPO" usando las fortalezas y debilidades de cada uno al máximo.

-¿Qué objetivo se pusieron en esta etapa como equipo?

-Uno de los primeros objetivos es volver a reinsertarse en la escena competitiva, dado que todos venimos de distintos equipos importantes pero como dije anteriormente, cada equipo es un mundo. Para mí, es como arrancar una familia de 0.

-¿Crees que acciones como esta generan que cada vez sea más posible la profesionalización de los jugadores de eSports en Argentina?

-No lo sé pero ojalá que sí, dado que como dije anteriormente, es muy importante que muchos chicos que se la pasan jugando, puedan tener la posibilidad de desarrollar su vocación al máximo, dado que sé que siempre menospreciaron mucho a los esports en esta región pero siento que realmente en el fondo tiene que ver con la ignorancia colectiva que tenemos, bajos recursos y justamente por falta de información sobre el tema. Además, hay mucha gente laburando atrás. Tenés managers; directores deportivos; community managers; diseñadores, CEOS. A eso también súmale a los organizadores de torneos que también generan muchos puestos de trabajo, dado que hay hasta "arbitros". Y obviamente sin olvidarme de los casters y analistas que dedican muchas horas a esta pasión. Siento que hubo mucha gente todos estos años partiéndose el alma por esto. No importa el rol dentro de esta movida. Importa la dedicación. Mucha gente sé que también se quedó en el camino desde el anonimato y como dije en la final nacional de la AGS en el 2019, mi sueño es que en este país no seamos un stand dentro de un show de gaming. Sino que nosotros seamos un estadio repleto y el show entero como está pasando ya en otros países hace varios años.