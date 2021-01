Un juego que mueve millones

Hace apenas tres meses se disputó un Mundial en Shanghai, China. Un equipo coreano derrotó en la final por 3-1 a un equipo chino, enfrentamiento que tuvo como escenario el estadio de fútbol de Pudong. Entre los finalistas se repartieron 42,5 millones de dólares: 25 para el campeón y 17,5 para el subcampeón. Y cerca de 50 millones de personas se conectaron en simultáneo para seguir la final a través de distintas plataformas.

Con estas cifras los dirigentes de cualquier federación deportiva del mundo se frotarían las manos, pero en realidad no se trata de un deporte convencional. Estos números los generó el Campeonato Mundial de League of Legends World 2020, que traducido al lenguaje no millennial significa que sería algo así como el Mundial de Clubes de uno de los videojuegos más populares.

Para participar de este Mundial, los equipos compiten en torneos continentales. La que corresponde a Sudamérica, y que se podría definir como una Copa Libertadores, es la Liga Latinoamérica de League of Legends, que arranca hoy desde las 20 con la presencia de 11 jugadores argentinos repartidos en los ocho equipos que participan.

Las competencias de videojuegos, llamadas eSports, son un fenómeno imparable. Cada edición supera a la anterior en convocatoria y seguidores. Solo para el juego League of Legends hay en el mundo 800 jugadores profesionales que conforman cien equipos que participan de 12 ligas.

La popularidad de los eSports entre una generación joven y atractiva para las empresas llevó a que grandes marcas se sumaran como sponsors de las competencias. De esta manera, aparecen torneos auspiciados por Mercedes-Benz, BMW, Visa, Mastercard, Coca-Cola o Burguer King.

Los ocho equipos que participan de la Liga Latinoamericana que arranca hoy están instalados en México, aunque los jugadores se cruzarán de manera online. Está previsto que recién para los playoffs, una vez superada la primera ronda, podría haber encuentros presenciales, decisión que depende de la evolución de la pandemia de coronavirus.

La transmisión de la competencia será a través de los canales oficiales de la Liga Latinoamericana en Twitch y YouTube, a los que se sumarán emisiones en medios tradicionales, como las plataformas digitales de la TV Azteca, de México, y el canal HackTV, de Puerto Rico.