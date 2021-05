Ibai: "No me afectó lo de Gustavo López porque entiendo que hace un show"

Ibai, uno de los streamers más populares de la actualidad, volvió a referirse al episodio que vivió con Gustavo López. El joven español aseguró que no se enfadó con el periodista pero también dijo que no le gustó su mensaje. “Hay muchos niños que intentan hacer esto y que tienen problemas en sus casas porque sus padres no los entienden. Decir lo que dijo no ayuda”, comentó.

A los 26 años, Ibai Llanos es una de las personalidades más famosas de Internet. Millones de personas lo siguen por Twitch, Instagram y otras redes sociales. Y en una entrevista con el ciclo Caja Negra habló sobre el episodio con Gustavo López, cómo es su vida en la actualidad y cuál es su relación con Argentina.

“Aunque López lo haya hecho por show, está criticando a un oficio que es ser streamer y se mete con todos los que forman esa industria”, le dijo Ibai al periodista Julio Leiva. Y agregó al respecto: “Que los ridiculice a los streamers hace que los padres piensen lo mismo de ellos y de sus propios hijos que quieren transmitir en vivo o jugar videojuegos”.

El "fenómeno Ibai" que hizo enojar a Gustavo López

Ibai y su vida como streamer

Dentro de los temas que charló Ibai en el ciclo Caja Negra, se encuentra su actual vida como streamer. “Esta vida es para muy poca gente. Hay cosas que no me terminan de gustar y no me gusta que la gente piense que todos pueden ser millonarios por streamear”, aseguró.

Además, el nacido en Bilbao señaló que nunca aconsejaría a alguien que deje toda su vida para dedicarse a transmitir en vivo. “Nosotros somos unos privilegiados pero no hay muchos más. Solo 1% vive de Twitch y los niños deben saberlo. Deben intentarlo y disfrutar haciéndolo pero sabiendo que hay que seguir con los estudios y el trabajo”.

Ibai y sus ganas de conocer Argentina

A lo largo de la charla, Ibai se refirió a la Argentina en varias ocasiones. El español es amigo del Kun Agüero, fanático de Duki y gran admirador de Messi. “Me encantaría poder entrevistarlo y preguntarle cómo se vive siendo él. No debe ser fácil y me gustaría saber qué piensa en su día a día”, aseguró.

Por otro lado, reveló que piensa visitar Argentina en un futuro cercano. Incluso podría hacerlo en los próximos meses. “Lo primero que quiero hacer es visitar Buenos Aires y comer asado en el mejor restaurante”, afirmó y finalizó la entrevista demostrando su amor por Boca Juniors.