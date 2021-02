Jordi Évole: "Creo que en el fondo Messi quiere quedarse en el Barcelona"

El 27 de diciembre del año pasado, Jordi Évole dio a conocer la última gran entrevista que dio Lionel Messi hasta el momento. El periodista fue recibido por el futbolista en su casa para charlar sobre varios temas, entre ellos su futuro. “No sé lo que va a pasar, estoy centrado en lo que tenemos, en lo que se pueda hacer en estos seis meses”, aseguró el argentino en ese momento. Un mes más tarde, Leo se encuentra envuelto en una nueva polémica por la filtración de su contrato y Évole dio su opinión al respecto.

“Me pareció demasiado sensacionalista la tapa. Es cierto que llama la atención pero no es el tipo de periodismo que a mi me encanta”, señaló sobre el artículo que salió en el diario El Mundo de España. Allí se revelaba que Messi ha cobrado más de 555 millones de euros durante los últimos cuatro años y que por eso la institución está con problemas financieros. “No digo que la información no tenga valor periodístico pero yo la hubiera planteado de otra manera. El periodista consiguió una gran información y se la debía tratar de esa manera. Poner algo como ‘Así arruina Messi al Barcelona’ cuando el club logró lo que logró en los últimos años por él, no me gustó”, agregó Évole al respecto.

Las opiniones del periodista se dieron en medio de una transmisión por Twitch con el popular streamer español Ibai Llanos. Primero realizaron una entrevista para el show televisivo de Évole y luego decidieron mudarse a la digitalidad, no sin antes demostrar el amor que sienten ambos por el rosarino. “Lionel Messi es el mejor jugador de la historia sin ningún tipo de discusión”, pusieron ambos en sus cuentas de Twitter y lograron ser tendencia en esa red social.

Por otro lado, Jordi Évole también expresó su opinión sobre la continuidad de Messi. “Yo creo que en el fondo se quiere quedar pero luego de esto no sé qué ocurrirá. Me encantaría que no se fuera pero si se va, lo que quiero es que se vaya bien”, expresó sobre la posibilidad de que el argentino deje el club. Y agregó para finalizar: “Supongo que la filtración del contrato le molestó y se notó en su festejo después del gol del otro dia. Y si el contrato salió del propio club, deben encontrar quién fue y tomar las medidas acordes con esa persona”.