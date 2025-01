Eduardo Costantini fue padre de Khalo y ya suma ocho hijos

“Se llama Milagro porque es justamente un milagro volver a ser padre a mis 78 años”, dijo Eduardo Costantini en uno de los reportajes previos al nacimiento de Kahlo Milagro Costantini. Esto sucedió ayer y en un sanatorio porteño. “Bienvenida al mundo!!!, escribió la madre debutante Elina Costantini. “La felicidad y la emoción indescriptible en el gran día, nació nuestra hija, nuestro sueño; estamos colmados de agradecimiento a la vida, y a todo el equipo fabuloso del sanatorio...”, finalizó Elina en su cuenta de Instagram. Por su parte y por similar red social, el empresario expresó sus sentimientos por este hecho familiar: “Mis dos cielo.s Muero de amor y alegría! Vida, me has dado tanto!!!”.

Con el nacimiento de Kahlo Milagro, Elina anticipó en un reportaje con revista Noticias que “Ahora me frenó un poquito lo de la bebé, me quiero dedicar unos meses a mi maternidad, porque es algo que esperé y deseé mucho, pero la idea es salir al exterior, también lanzar mi propia línea de make up, perfume. Todo lleva tiempo”.

Prolífico. Para Elina Costantini, Kahlo Milagro es su primera hija. Para su marido, es la número ocho. En su primer matrimonio con la cineasta María Teresa Correa Ávila tuvo cinco: María Teresa, Mariana, María Soledad, Eduardo, y Tomás, el más mediático.

Luego, con su segunda mujer, Gloria Fiorito, tuvieron dos: Malena y Gonzalo, en sus posteriores relaciones sentimentales, Eduardo Costantini no agregó nuevos herederos. Sí conformó una numerosa familia que completan veintiún nietos, y cuatro bisnietos.