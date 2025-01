La casa de US$ 2,9 millones de Jorge Lanata se vende, a menos de un mes de su muerte

La casa que Jorge Lanata montó en Punta del Este tuvo un primer nombre pero luego la rebautizaron como The Old Man and the Sea (El Viejo y el Mar). Fue allí donde, en 2021, anunció su boda con Elba Marcovecchio, en el marco de una producción que hizo la pareja para una exitosa publicación de editorial PERFIL. El casamiento, con fiesta incluida, sería en abril de 2022.

“Esta casa la compramos hace cuatro años”, dijo en ese momento Jorge Lanata a Caras. “Hice la casa de cero y la agrandé el año pasado. La hizo Laura Marino, una arquitecta que siempre hace mis casas, pero la decoración es toda mía. En Buenos Aires, tengo más de doscientas obras. Esta casa la decoré sin verla, compré los muebles y los puse sin verla, y funcionaron”. En la entrevista también intervino Marcovecchio para sumar que “mi estudio también lo decoró Jorge. Yo me ocupo de las flores, es algo que me encanta. Pusimos santa rita, unos rosales que estaban bien contenidos, un jazmín más, el resto ya estaba. Ahora trajimos de la ruta rayitos de sol que te crecen en el medio del pasto como si nada. Lo vamos a plantar porque con la obra se estropeó bastante el parque. Me encantan las plantas, es un legado materno”.

Qué momento. El Viejo y el Mar se puso a la venta hace menos de setenta y dos horas, por 2,9 millones de dólares. Durante 2024 y con la imposibilidad de viajar que ya tenía Jorge Lanata, la propiedad se había puesto en alquiler para el mes de enero de 2025 con valores de cincuenta mil dólares por los 31 días, o treinta mil y veinte mil dólares para la primera y segunda quincena de enero, respectivamente.

Esta puesta en venta se da en medio de una semana que, en Buenos Aires, cerró un extenso reportaje que Elba Marcovecchio dio a Ángel de Brito donde plasmó, desde su discurso, la situación preexistente entre ella y las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, y de manera indirecta también sus respectivas madres. Algo que tuvo una tregua en la etapa final de Lanata, y que se volvió a ver, por ejemplo, en el velorio que se le hizo al periodista en la Casa de la Cultura, donde la viuda y su entorno estuvieron en un sala y las chicas Lanata en otra.

Cómo es El Viejo y el Mar. Diseño, confort y vistas al mar tiene la casa de Lanata en José Ignacio, y ocupa 333 metros cuadrados sobre un lote de 1.500 metros cuadrados. Dentro de la casa propiamente dicha se disponen un comedor ideal para disfrutar de reuniones; una amplia suite principal con vestidor y baño en suite completo. Además, está conectada con una habitación adicional. Todos los dormitorios están equipados con cortinas blackout para mayor privacidad y confort. Además hay otros dos cuartos, cocina completa y práctica, un deck frontal, terrazas laterales con vistas al mar, parrilla y piscina, que complementa los espacios exteriores.

Las otras casas. “Hace muchos años que vengo acá, tuve otras dos casas: una la perdí con el diario Crítica, la casa de los 800 mil dólares; y otra la tuve veinte años y estaba en la manzana del Faro de José Ignacio y se llama La Sarita”, relató Jorge Lanata en el mencionado reportaje a Caras. “Esa –La Sarita (que se deduce es por su exmujer Sara Stewart Brown)– la vendí porque era ridículo que tuviera una casa acá y alquilara otra en Buenos Aires; vendí acá (Uruguay) y compré allá. Dejé de venir unos años y después alquilé. El pueblo (se refiere a José Ignacio) cambió mucho. En una época decíamos que nunca iban a construir en la playa porque esto es Uruguay y respetan las leyes... Y es todo mentira”.