En la previa del partido decisivo del Mundial 2026, el trofeo más importante del fútbol ingresó al campo de juego del MetLife Stadium de Nueva Jersey como parte de la ceremonia de la FIFA antes del duelo entre Argentina y España.

Su presentación estuvo protagonizada por dos campeones del mundo que representan la historia de sus selecciones. Por Argentina apareció Mario Alberto Kempes, figura del título obtenido en 1978 y máximo goleador de aquella Copa del Mundo, mientras que por España estuvo Andrés Iniesta, autor del gol que le dio a la Roja su primera estrella en 2010.

Ante ese desarrollo del encuentro, el “Matador” fue el encargado de levantar el trofeo frente a los miles de hinchas. Kempes repitió además un gesto cargado de simbolismo: besó la Copa del Mundo, tal como lo había hecho en 1978 después de consagrarse campeón con la Selección por la victoria ante Países Bajos en la final disputada.

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Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta, dos campeones del mundo

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978

Tras la exhibición del trofeo, los futbolistas de Argentina y España ingresaron al campo de juego para la ceremonia de los himnos nacionales y los últimos preparativos antes del inicio del partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

El impactante vestido celeste y blanco de María Becerra en la final del Mundial 2026

Andrés Iniesta, campeón del mundo con España en 2010

En tanto, la cantante argentina, María Becerra, fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en un momento cargado de emoción que tuvo como escenario al MetLife Stadium de Nueva Jersey. Apareció sobre el campo de juego antes del inicio del partido y entonó las estrofas patrias frente a miles de hinchas argentinos que colmaron las tribunas.

Su presentación se convirtió en uno de los momentos destacados de la ceremonia previa al encuentro decisivo por el título mundial. La artista había anticipado la importancia de la oportunidad luego de realizar la prueba de sonido en el estadio.

La interpretación del Himno Nacional Argentino llegó después de la presentación del himno español

“Esto es lo más importante que me pasó”, expresó en diálogo con La Red tras el ensayo en el escenario donde Argentina buscaba conquistar su cuarta Copa del Mundo.

Su interpretación del Himno Nacional Argentino llegó después de la presentación del himno español, que estuvo a cargo del quinteto de metal Spanish Brass. Además, por tratarse de una final disputada en Estados Unidos, también tuvo lugar la interpretación del himno estadounidense, en este caso a cargo de la cantante Jennifer Hudson.

Además, la ceremonia contó on la participación de Robbie Williams, quien interpretó “Desire”, el himno oficial de la FIFA, junto a Nicole Scherzinger y Laura Pausini.

La artista de 26 años llegaba al partido decisivo luego de una presentación en España, donde participó del Festival Bigsound en Pontevedra

Memes, videos y fotos virales revolucionan la previa de la final entre Argentina y España

La emoción de María Becerra antes de la final

La artista había compartido en sus redes sociales una imagen desde el avión rumbo a Nueva Jersey, acompañada por una pelota del Mundial y una camiseta de la Selección argentina con el número 10. “Yendo”, escribió la cantante. Arribaba al partido decisivo luego de una presentación en España, donde participó del Festival Bigsound en Pontevedra.

Con una fuerte presencia internacional, especialmente en América Latina y España, Becerra cuenta con tres discos de estudio: Animal (2021), La Nena de Argentina (2022) y Quimera (2025).

Lali Espósito interpretó el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia

No fue la primera vez que una artista argentina estuvo a cargo del Himno Nacional en una final mundialista. En Qatar 2022, antes del duelo entre Argentina y Francia, la encargada de interpretarlo había sido Lali Espósito.

MV