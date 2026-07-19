Memes, videos y fotos virales revolucionan la previa de la final entre Argentina y España

La cuenta regresiva para la final del Mundial entre Argentina y España no solo se vive en las calles o en el MetLife Stadium. A pocas horas del partido decisivo, las redes sociales se transformaron en el gran escenario de la previa con memes, videos y fotos que rápidamente se volvieron virales y fueron compartidos por millones de usuarios.

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Uno de los contenidos más comentados fue un video difundido por A24 en el que hinchas argentinos y españoles protagonizan un divertido “duelo musical” para definir cuál es la mejor canción de cancha. Con cargadas, baile y mucho humor, las imágenes reflejan el clima de rivalidad que domina las horas previas al encuentro.

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Otro de los videos que generó repercusión fue el de Franco Colapinto, quien apareció con una bandera que homenajea a Lionel Messi y Diego Maradona. La imagen del piloto argentino se viralizó rápidamente y fue celebrada por los fanáticos de la Selección.

En paralelo, también comenzó a circular un video filtrado de María Becerra durante uno de los ensayos para interpretar el Himno Nacional Argentino en la final. Las imágenes despertaron miles de reacciones entre los seguidores de la cantante, quien será una de las protagonistas de la ceremonia previa al encuentro.

La inteligencia artificial volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de las redes. Uno de los videos más compartidos muestra a los jugadores de la Selección Argentina bailando una de las canciones más populares de Madonna. La propia artista compartió el contenido en sus redes sociales, lo que multiplicó su alcance en cuestión de horas.

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Otro montaje realizado con IA imagina un encuentro entre Lionel Messi y la joven estrella española Lamine Yamal. En la secuencia, el capitán argentino le entrega una pequeña Copa del Mundo de juguete al delantero del Barcelona, en una escena de humor que rápidamente se volvió viral.

Las calles de Nueva York también fueron protagonistas. Cientos de videos mostraron cómo miles de hinchas argentinos coparon Times Square con banderas, camisetas y canciones, transformando uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos en una verdadera fiesta albiceleste. Las imágenes de la multitud tiñendo de celeste y blanco el corazón de Manhattan fueron compartidas por usuarios de todo el mundo.

A estos videos se suman los memes que inundan X, Instagram, TikTok y Facebook.