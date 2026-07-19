El impactante vestido celeste y blanco de María Becerra en la final del Mundial 2026

El momento previo al inicio de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España estuvo cargado de una emoción incontenible, y la encargada de musicalizar el sentimiento patriótico de millones de argentinos fue, ni más ni menos, que María Becerra.

La artista quilmeña se plantó en el centro del campo de juego para interpretar el Himno Nacional Argentino ante un estadio colmado de fanáticos. Con una ejecución vocal impecable y cargada de templanza, la "Nena de Argentina" conmovió tanto a los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni como a la marea de hinchas que tiñeron las tribunas con los colores de la bandera.

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Más allá de su sólida presentación musical, las miradas del mundo entero se posaron de inmediato en el impactante y simbólico vestuario elegido por la cantante para esta cita histórica. Becerra lució un sofisticado diseño de Alta Costura que rindió un homenaje directo a los colores argentinos.

El conjunto estuvo compuesto por un vestido strapless en un suave tono celeste, complementado con una imponente capa traslúcida del mismo color que flotaba al viento, aportándole un aire majestuoso y una gran fluidez visual en cada uno de sus movimientos sobre el césped.

El gran protagonista del diseño fue un corset de base blanca e inspiración estructural que ceñía su silueta, sobre el cual se destacaba un gran Sol de Mayo dorado ubicado en la parte baja central, idéntico al emblema que corona la bandera nacional. Para completar este estilismo cargado de identidad, la artista optó por llevar el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje sutil que cedió todo el protagonismo a una prenda que ya quedó guardada en la memoria de los hitos culturales y deportivos del país.

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