La Copa del Mundo volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la final del Mundial 2026, cuando Argentina y España disputen el título en el MetLife Stadium. Aunque el capitán del campeón levantará el trofeo original durante la premiación, la FIFA solo lo entrega por unos minutos antes de retirarlo y reemplazarlo por una réplica oficial.

La imagen de Lionel Messi alzando la copa en Qatar 2022 es una de las más emblemáticas del fútbol. Sin embargo, pocos conocen que el trofeo auténtico permanece siempre bajo la propiedad de la FIFA y que la selección campeona no puede conservarlo de manera definitiva.

El procedimiento está establecido en el reglamento oficial del torneo y contempla estrictas medidas de seguridad. Incluso durante la ceremonia de premiación, el trofeo es custodiado permanentemente por personal de la FIFA hasta que regresa a su resguardo.

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La historia del trofeo también explica por qué la FIFA decidió no volver a entregar la copa original de manera permanente, una política que cambió tras la desaparición del histórico Jules Rimet y que continúa vigente hasta la actualidad.

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Cómo es y cuánto pesa la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo actual fue diseñada por el escultor italiano Silvio Gazzaniga tras imponerse en un concurso organizado por la FIFA con 53 propuestas provenientes de siete países.

La pieza fue fabricada por la empresa italiana GDE Bertoni y está realizada en oro de 18 quilates. Tiene una altura de 36,8 centímetros, pesa 6,175 kilogramos y posee una base decorada con dos bandas de malaquita, una piedra semipreciosa de color verde.

El propio Gazzaniga describió su obra de esta manera: "Las líneas emergen de la base, se elevan en espirales y se extienden para abrazar el mundo".

También explicó el significado de las figuras que sostienen el planeta: "De las notables tensiones dinámicas del cuerpo compacto de la escultura surgen las figuras de dos atletas en el emocionante momento de la victoria".

La Copa del Mundo pesa 6,175 kilogramos.

Aunque luce maciza, la copa es hueca. Especialistas estiman que, si estuviera completamente construida en oro sólido, superaría los 68 kilogramos de peso.

Desde 2016 el trofeo original permanece exhibido en el Museo Mundial del Fútbol de la FIFA, en Zúrich, Suiza. Solo abandona ese lugar para tres eventos oficiales: el sorteo del Mundial, el partido inaugural y la final.

La FIFA también limita quiénes pueden tocar la copa. Únicamente los campeones del mundo y los jefes de Estado en ejercicio pueden hacerlo con las manos descubiertas. El resto de las personas autorizadas debe manipularla utilizando guantes blancos.

Esa norma generó una situación particular antes del Mundial 2026, cuando Lionel Scaloni apareció con guantes durante el sorteo del torneo mientras transportaba el trofeo original. Al día siguiente, Gianni Infantino le pidió disculpas públicamente y lo invitó a sostener la copa sin guantes, recordando que, como campeón del mundo, estaba habilitado para hacerlo.

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Por cuánto tiempo la FIFA entrega el trofeo original a los campeones y por qué

El artículo 45 del Reglamento del Mundial establece el procedimiento que debe cumplirse con la Copa del Mundo después de la final.

El documento indica que el equipo campeón recibe el trofeo original inmediatamente después del pitazo final para la ceremonia de premiación sobre el campo de juego.

Una vez terminados los festejos oficiales y antes de abandonar el estadio, la selección debe devolver la copa a la FIFA en el vestuario.

El reglamento establece textualmente: "A la selección ganadora del Mundial de la FIFA 26 se le hará entrega del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el cual seguirá siendo propiedad de la FIFA. Inmediatamente después del pitido final, la selección ganadora recibirá el trofeo en una ceremonia que se celebrará en el terreno de juego. Una vez finalizada dicha ceremonia y antes de abandonar el estadio, la selección ganadora devolverá el trofeo a la FIFA en el vestuario. En ese momento, recibirá el Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA (el «trofeo de los campeones»)."

Ese "Trofeo de los Campeones" es una reproducción exclusiva que queda temporalmente bajo custodia de la federación campeona, aunque continúa siendo propiedad legal de la FIFA y puede ser requerida nuevamente por el organismo.

La Copa del Mundo original solo se le entrega a los campeones durante los festejos de la final.

Durante ese período, la federación campeona también debe garantizar su protección. El reglamento señala que deberá adoptar todas las medidas necesarias para preservar tanto el trofeo recibido como la réplica.

La diferencia entre ambos premios quedó reflejada en una anécdota contada por Ángel Di María sobre los festejos de Qatar 2022. El futbolista recordó: "Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban conmigo, y me dijeron: ‘Porque esa es la original’. Y cuando miro, Leo iba a cocochito del Kun (Agüero) con otra copa y no era la original, era la trucha... era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron".

La política de no entregar el trofeo original de forma permanente nació tras la historia del Jules Rimet. Ese antiguo trofeo era propiedad definitiva del país que lograra conquistarlo en tres oportunidades. Brasil alcanzó esa marca en 1970 y se quedó con la pieza, que fue robada en Río de Janeiro en 1983 y nunca volvió a aparecer.

Desde entonces, la FIFA mantiene siempre bajo su custodia el trofeo original. La selección campeona recibe únicamente una réplica oficial de bronce bañada en oro, producida también por GDE Bertoni, mientras que el nombre del nuevo campeón queda grabado en la base de la copa auténtica antes de regresar nuevamente al museo de Zúrich.