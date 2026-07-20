El momento “De la Rúa” de confusión de Donald Trump en los festejos del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó otro papelón internacional el domingo, durante la ceremonia de cierre del Mundial FIFA 2026. Después de entregar las medallas a la selección española, Trump se acomodó junto a los jugadores mientras ellos levantaban eufóricos la Copa del Mundo frente a cientos de cámaras de fotos y video.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, corrió hacia él para tratar de sacarlo de la escena, pero por lo que se ve en los registros fílmicos, el anfitrión tardó en comprender la situación. Esta incómoda situación fue compartida en vivo por las 86 mil personas que atiborraban el estadio MetLife de Nueva Jersey, y por un estimado de 1800 millones de espectadores en todo el mundo, entre televisión y streaming.

Muchos posteos recordaron un momento similar durante el festejo posterior a la final del Mundial de Clubes en 2025, cuando Trump permaneció junto a los jugadores del Chelsea, el equipo vencedor, mientras levantaban la copa. En el video se ve claramente la incomodidad de Infantino, que intenta por todos los medios disuadir a un presidente que siempre se siente protagonista, en cualquier situación.

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En las redes sociales se multiplicaron las críticas a Trump, con descalificaciones como "payaso" y "patético"; el momento se calificó como "inapropiado" y "vergonzoso". Para el público argentino mayor de treinta años, el episodio trajo a la memoria el bochornoso momento que vivió el presidente Fernando De la Rúa en el estudio de televisión de Videomatch en el año 2000, cuando deambuló desorientado buscando la salida y construyó una imagen pública de presidente aturdido y débil. Años después, De la Rúa diría que en momento comenzó a socavarse su autoridad, y que ese episodio selló el destino de su presidencia.

La derrota de Argentina ante España reactiva las teorías de la "maldición de Trump"

Tras la victoria española y la incómoda exposición del presidente de Estados Unidos ante las cámaras, en las redes sociales volvieron a correr las bromas -y no tan bromas- sobre la llamada “maldición de Trump”. El presidente estadounidense había elogiado públicamente a Argentina y a Lionel Messi antes del partido. Ante la pregunta de un periodista acerca de quién creía que ganaría el Mundial, Trump había respondido: "Es muy difícil apostar contra Messi".

Qué pasó con Cuti Romero, Licha Martínez y el saludo a Donald Trump

La teoría de la "maldición" fue construida sobre varios antecedentes deportivos. En este mismo Mundial, Trump intervino para que se revisara una tarjeta roja de Folarin Balogun y poco después Estados Unidos cayó eliminado por Bélgica. Harry Kane, el capitán de la selección británica que quedó fuera de la Copa del Mundo tras ser derrotada por Argentina, había jugado al golf con Trump poco antes del partido de la semifinal. Y no todo es fútbol: cuando Trump asistió al Juego 3 de las Finales de la NBA, los Knicks perdieron, tras una racha de 13 victorias consecutivas. También los Washington Commanders sufrieron una derrota abultada cuando él apareció en el estadio.

El hecho de que Cristian "Cuti" Romero haya evitado estrechar la mano de Trump durante la entrega de las medallas de plata fue interpretado por algunos medios como parte de esta narrativa. La "maldición de Trump" puede ser una superstición, pero la derrota fue real. Su papelón al meterse en la foto ajena, también.

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