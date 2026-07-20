La inmunidad diplomática saltó por los aires en Teherán y abrió una grieta profunda entre Europa y Medio Oriente. Los servicios de seguridad de la República Islámica cruzaron un límite alarmante al interceptar, retener y hostigar a dos funcionarios de la embajada de Francia que operaban en la capital iraní. El asedio directo contra los representantes occidentales no solo encendió las alarmas, sino que amenaza con dinamitar los frágiles canales de diálogo que aún sobreviven en una región al borde del estallido permanente.

El encargado de exponer la gravedad del incidente fue el propio ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. El funcionario detalló que los agentes diplomáticos fueron capturados sin ningún tipo de justificación legal y obligados a soportar horas de interrogatorios bajo una fuerte presión psicológica. La situación escaló a niveles críticos: Barrot marcó que al menos uno de los integrantes del personal de la embajada fue directamente maltratado por las fuerzas de seguridad locales antes de que, finalmente, les permitieran regresar a las dependencias de la misión diplomática.

Jean-Noël Barrot, ministro de relaciones exteriores francés

Tras el dramático episodio, el gobierno activó los protocolos de contingencia y aceleró la salida de sus enviados. El jefe de la diplomacia confirmó que ambos funcionarios ya se encuentran completamente a salvo y que en las próximas horas aterrizarán en suelo francés para alejarse definitivamente del peligro. En medio de la conmoción, el canciller les envió un mensaje público para transmitirles toda su solidaridad y el respaldo absoluto de las instituciones.

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Según señaló el ministro, los diplomáticos lideraban programas europeos orientados a brindar apoyo y contención a la golpeada sociedad iraní, trabajando codo a codo con distintos artistas y científicos locales. La embestida no pasará desapercibida: el canciller europeo se comunicó de urgencia con su par iraní, Abbas Araghchi, y le expresó sin vueltas que "esta vulneración gravísima e inadmisible de la integridad de nuestros agentes no quedará sin consecuencias".

El ataque sistemático a la delegación no parece ser una maniobra aislada, sino una respuesta directa y brutal a las presiones económicas de Occidente. Apenas unos días antes del secuestro de sus funcionarios, Barrot había lanzado una dura advertencia al confirmar que la Unión Europea mantendrá congelado cualquier alivio en las sanciones económicas mientras Teherán se niegue a desmantelar de forma definitiva su polémico programa nuclear.

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El oscuro telón de fondo: la crisis de los "rehenes de Estado"

El ataque a la embajada no es un hecho aislado, sino parte de una práctica que Francia sufre desde hace años. Mientras sus diplomáticos regresan a casa, París sigue lidiando con la situación de varios ciudadanos a los que califica directamente como "rehenes de Estado". El tema volvió a la agenda tras filtrarse el testimonio de Olivier Grondeau, un turista de 34 años detenido en 2022 y condenado a cinco años de cárcel por presunto espionaje.

En un audio grabado desde la cárcel de Evin, Grondeau denunció que su detención es un "chantaje político" para presionar a Occidente. En ese mismo mensaje, alertó que la situación es todavía peor para otros franceses atrapados en la red judicial iraní, como los docentes Cécile Kohler y Jacques Paris, encarcelados desde mayo de 2022.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había celerado a través de su cuenta de X la liberación y el regreso al país de Grondeau, agradeció las gestiones del cuerpo diplomático y luego había garantizado que el Gobierno “no bajaría los brazos” hasta lograr la excarcelación de Kohler y Paris.

TC